İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı

İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı.

İSRAİL'E DOMATES SATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin'in sahibi olduğu şirketin İsrail ordusuna domates sattığı iddia edildi. Şahin'in İsrail'e domates gönderen şirkete 2020 yılında ortak olduğu öne sürülürken, Saadet Partisi harekete geçti.

GÖREVDEN ALINDI

Saadet Partisi, Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin'i görevden aldı. Partiden yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin ilçe Başkanlığı görevinden alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Nurbaki Şahin

KARAMOLLAOĞLU: İYİ NİYETLE BAĞDAŞMAZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Domates ihraç ediyormuş Erdemli'deki bir arkadaş. Bizim parti üyesi. Hemen arkadaşlar görevden aldı. İyi niyetle bağdaşmaz ki. Savaş olduğu takdirde sizin insanlarınızı öldürmeye kalksalar bu giden malzemelerle, 'Siz bu apayrı bir iş. Ticaretle savaşı niye karıştırıyorsunuz?' diyebilir misiniz? Bizim insanımız, bizim canımız kıymetliyse orada öldürülen insanların canı da bizim için o kadar kıymetli."