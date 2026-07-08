(ISPARTA) -Haber: Gökdeniz Can
Saadet Partisi Isparta İl ve Merkez İlçe Başkanlığı, AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya "NATO'ya hayır" yazılı pankart astı.
Saadet Partisi Isparta İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya "NATO'ya hayır" yazılı pankart asıldı. Pankartın, binanın "AK Parti Isparta İl Başkanlığı" tabelasının yer aldığı giriş bölümünün hemen üstüne yerleştirilmesi dikkat çekti.
Son Dakika › Yerel › Saadet Partisi'nden AK Parti'ye Protesto - Son Dakika
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