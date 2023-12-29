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Saadet Partisi Sözcüsü: Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir - Son Dakika
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Saadet Partisi Sözcüsü: Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Türkiye'de hukuksuzluk ve anayasasızlık durumunun cari hale getirilmek istendiğini belirterek, Can Atalay'ın yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi.

29.12.2023 - 16:37,
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Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, "Amasız, fakatsız, biz Saadet Partisi olarak diyoruz; Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" dedi.

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, bugün partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYEMİZDE BİR HUKUKSUZLUK DURUMU CARİ HALE GETİRİLMEK İSTENMEKTE"

Aydın, şunları kaydetti:

"Adeta Türkiyemizde bir hukuksuzluk, bir anayasasızlık durumu cari hale getirilmek istenmektedir. Türkiye'de sadece Anayasa Mahkemesi'nin son vermiş olduğu iki karar üzerinden yargıda yaşanan husus ve Türkiye'de bir kısım siyasilerin bu iki karar etrafında kümelenmiş olması Türkiye'deki garabeti, Türkiye'deki hukuk devleti ilkelerinin hiçe sayıldığının tescili açısından önemlidir. Amasız, fakatsız, biz Saadet Partisi olarak diyoruz; Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir."

Saadet Partisi Sözcüsü: Can Atalay\'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi\'dir
Kaynak: ANKA
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