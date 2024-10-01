Sabiha Gökçen'den Yeni Yurt Dışı Uçuşlar - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'den Yeni Yurt Dışı Uçuşlar

Sabiha Gökçen\'den Yeni Yurt Dışı Uçuşlar

İSG, AJet ve Pegasus ile Mısır ve Almanya'ya direkt uçuşlar başlattı, yurt dışı bağlantıları güçleniyor.

01.10.2024 17:35
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İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, 1 Ekim'den itibaren AJet'in Mısır'ın Sharm El Sheikh (Şarm El-Şeyh) ve Hurghada (Hurgada) şehirlerine, Pegasus Hava Yolları'nın ise Almanya'nın Bremen kentine başlattığı direkt uçuşlarla İstanbul'un yurt dışı bağlantılarını güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni hatlarla ülkemizin Avrupa ve Afrika bağlantılarını güçlendiriyor. 1 Ekim'den itibaren AJet, Mısır'ın gözde tatil merkezleri Sharm El Sheikh ve Hurghada'ya, Pegasus Hava Yolları ise Almanya'nın Bremen kentine direkt uçuş başlattı. Bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 31 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, 54 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat olmak üzere toplamda 165 destinasyonu İstanbul ile bağlıyor.

"Paydaşlarımızla birlikte büyüyoruz"

Yeni hat açılışlarının tüm paydaşlarla birlikte ince ince çalışılarak hayata geçirilen bir operasyon olduğunu vurgulayan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, "Son iki haftada bu hatlarla birlikte 4 yeni hattı uçuş portföyümüzde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte büyüme adımlarımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz. Şehrin Havalimanı olarak İstanbul'un ve Türkiye'nin daha çok şehirle ve ülkeyle bağlantısını konforlu hale getirmeye, ticaret ve turizmi desteklemeye, dünyanın İstanbul'a açılan kapısı olmaya devam edeceğiz. Yeni hatların ülkemiz ve misafirlerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Ekim'de AJet ile yeni rotalar, Sabiha Gökçen'den Mısır'a yeni hikayeler Sabiha Gökçen merkezli AJet Havayolu, 1 Ekim itibarıyla başlattığı iki rotayla İstanbul - Mısır arasındaki turizm bağını güçlendirdi. Afrika ile Asya kıtaları arasındaki köprü olan Mısır'ın gözde tatil destinasyonları Sharm El Sheikh ve Hurghada'ya başlatılan yeni uçuşlar, tatilcilere Kızıldeniz'in eşsiz güzelliğini yıl boyu keşfetme imkanı sunuyor. Kızıldeniz'in incisi olarak bilinen Sharm El Sheikh, tertemiz plajları, zengin su altı yaşamı ve mercan resifleriyle dalış tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor. Hurghada ise geniş kumsallarıyla Mısır'ın deniz turizminin merkezi olarak öne çıkıyor. Her iki şehir de yıl boyunca ziyaretçilerini bekliyor. AJet, Sharm El Sheikh ve Hurghada ile birlikte ekim ayı boyunca toplam 10 yeni hat açacağını duyurdu. Önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'ın Dammam, Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinin yanı sıra Bosna-Hersek'in üçüncü büyük şehri Tuzla'ya direkt seferler başlatılacak.

Bremen Mızıkacıları'yla ünlü masalsı şehir 3,5 saat uzakta

Pegasus Hava Yolları ise 1 Ekim itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Almanya'nın Bremen kentine uçmaya başladı. Yurt dışındaki uçuş ağını genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, İstanbul'u yaklaşık 3,5 saat süren direkt uçuşla liman ve sanayi şehri olan Bremen'e bağlıyor. 500 yıllık sivri çatılı tuğla evleri, geçmişi günümüze taşıyan taş sokakları ve Grimm Kardeşler'in şehrin simgesi haline gelen Bremen Mızıkacıları masalını yansıtan bronz heykeli, turistlere fantastik bir ziyaret vadediyor. Pegasus Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen kalkışlı Almanya'daki 11. uçuş noktası olan Bremen hattının, iş ve turizm trafiğini artırarak iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor. Pegasus Hava Yolları ayrıca Sabiha Gökçen'den Almanya'nın Köln, Dortmund, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Hannover, Münih, Stuttgart ve Nürnberg şehirlerine uçuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sabiha Gökçen'den Yeni Yurt Dışı Uçuşlar - Son Dakika

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