Safari Doğa Sporları Kulübü, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
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Safari Doğa Sporları Kulübü, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda ikinci oldu

Safari Doğa Sporları Kulübü, Türkiye Oryantiring Şampiyonası\'nda ikinci oldu

Konya'da düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Safari Doğa Sporları Kulübü sporcuları Türkiye ikincisi oldu. Başkan Erkan Aydın, sporcuları makamında kabul etti ve başarılarından dolayı tebrik etti.

05.07.2024 19:55  Güncelleme: 20:03
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Konya'da düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda ikinci olan Safari Doğa Sporları Kulübü sporcuları, mutluluklarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile paylaştı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Konya'nın Meram ilçesinde düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olma başarısı gösteren Safari Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret etti. 64 kulüpten toplam 871 sporcunun katıldığı şampiyonada, önemli bir başarıya imza atan genç sporcuları ve antrenörleri Sena Pişkin'i makamında kabul eden Başkan Aydın, başarılı sporcular ile yakından ilgilendi. Kupalarıyla birlikte gelen genç sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Aydın, bundan sonra katılacakları şampiyonlarda, başarılı sporculara destek olma sözü verdi.

Ziyaretin ardından Başkan Aydın, Safari Doğa Sporları Kulübü sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Safari Doğa Sporları Kulübü, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika

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