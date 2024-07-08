Sağlık Bakanı Memişoğlu: Rize'ye en iyi şehir hastanesini kısa zamanda sunacağız

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de sağlık alanında değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kendi memleketi olması dolayısıyla Rize'ye ayrı önem verdiklerini belirterek, "Herkesin merak ettiği şehir hastanesini, Türkiye'nin belki de en güzel, en iyi şehir hastanesini kısa zamanda milletimize sunacağız" dedi.

Memişoğlu, Rize'de Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve ilgili kurum müdürleriyle Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Memişoğlu, "Rize, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi, benim memleketim. Buraya ayrı önem verdiğimiz için ikinci ziyaretimizi deprem bölgesi Maraş'tan sonra buraya yaptık. İnşallah çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız" dedi.

Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Herkesin merak ettiği şehir hastanesini, Türkiye'nin belki de en güzel, en iyi şehir hastanesini kısa zamanda milletimize sunacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kesin talimatı bizlere, bunu bir an önce milletimizin hizmetine sunmaktır. Bu esasla ilgili Rize'de sağlıkla ilgili problemlerin çok büyük bir oranda azalmasına hatta bitmesine sebebiyet verecektir. Sağlık olarak, Sağlık Bakanlığı olarak hepimiz için Rize'de çözülmeyecek bir sağlık problemi kalmaması. Yani Rize'deki bir hastamızın veya rahatsızlığı olan kişimizin başka bir yere sağlık hizmeti almak için muhtaç olmamasıdır, inşallah bunu sağlayacağız. Her zaman burada irtibatta kalacağız, daha iyi sağlık hizmetini sunacağız. Bunun yanında özellikle Rize'de aile hekimliğinin, temel sağlık hizmetlerinin hastalanmadan, sağlığımızı korumayla ilgili büyük bir çaba harcamamız gerektiğini de görüyorum. Özellikle yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri, daha çabuk, daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri, sağlıklı yaşam merkezlerinde güçlendireceğiz. Bu konuda planlamaları çok yakın zamanda halkımıza duyuracağız."