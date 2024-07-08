Sağlık Bakanı Memişoğlu: Rize'ye en iyi şehir hastanesini kısa zamanda sunacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Rize'ye en iyi şehir hastanesini kısa zamanda sunacağız

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de sağlık alanında değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rize'ye ayrı önem verdiklerini belirterek, en iyi şehir hastanesini kısa zamanda millete sunacaklarını söyledi. Ayrıca aile hekimliği ve temel sağlık hizmetlerinin güçlendirileceğini belirtti.

08.07.2024 16:59  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de sağlık alanında değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kendi memleketi olması dolayısıyla Rize'ye ayrı önem verdiklerini belirterek, "Herkesin merak ettiği şehir hastanesini, Türkiye'nin belki de en güzel, en iyi şehir hastanesini kısa zamanda milletimize sunacağız" dedi.

Memişoğlu, Rize'de Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve ilgili kurum müdürleriyle Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Memişoğlu, "Rize, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi, benim memleketim. Buraya ayrı önem verdiğimiz için ikinci ziyaretimizi deprem bölgesi Maraş'tan sonra buraya yaptık. İnşallah çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız" dedi.

Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Herkesin merak ettiği şehir hastanesini, Türkiye'nin belki de en güzel, en iyi şehir hastanesini kısa zamanda milletimize sunacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kesin talimatı bizlere, bunu bir an önce milletimizin hizmetine sunmaktır. Bu esasla ilgili Rize'de sağlıkla ilgili problemlerin çok büyük bir oranda azalmasına hatta bitmesine sebebiyet verecektir. Sağlık olarak, Sağlık Bakanlığı olarak hepimiz için Rize'de çözülmeyecek bir sağlık problemi kalmaması. Yani Rize'deki bir hastamızın veya rahatsızlığı olan kişimizin başka bir yere sağlık hizmeti almak için muhtaç olmamasıdır, inşallah bunu sağlayacağız. Her zaman burada irtibatta kalacağız, daha iyi sağlık hizmetini sunacağız. Bunun yanında özellikle Rize'de aile hekimliğinin, temel sağlık hizmetlerinin hastalanmadan, sağlığımızı korumayla ilgili büyük bir çaba harcamamız gerektiğini de görüyorum. Özellikle yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri, daha çabuk, daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri, sağlıklı yaşam merkezlerinde güçlendireceğiz. Bu konuda planlamaları çok yakın zamanda halkımıza duyuracağız."

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanı, Rize, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Bakanı Memişoğlu: Rize'ye en iyi şehir hastanesini kısa zamanda sunacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Dünya yıldızı, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 17:34:47. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu: Rize'ye en iyi şehir hastanesini kısa zamanda sunacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement