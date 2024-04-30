Sağlık Bakanlığı 114. Dönem DHY ile Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne yeni anesteziyoloji uzmanı atandı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı 114. Dönem DHY ile Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne yeni anesteziyoloji uzmanı atandı

Sağlık Bakanlığı 114. Dönem DHY ile Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne yeni anesteziyoloji uzmanı atandı

Sağlık Bakanlığı'nın 114. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü (DHY) atamasıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olarak Dr. Cansu Koz Satar atandı. Dr. Satar, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, ihtisasını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tamamlamıştır. Başhekim Op. Dr. Engin Çatal, yeni uzmana başarılar dileyerek Gölbaşılı hemşerilere hayırlı olsun dileklerini iletti.

30.04.2024 13:21
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Sağlık Bakanlığı 114. Dönem DHY ile Gölbaşı Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak atanan Dr. Cansu Koz Satar, göreve başladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve 15 ay pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Cansu Koz Satar, 2018-2023 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ihtisasını tamamladı.

Cansu Koz Satar, Sağlık Bakanlığı'nın 114. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü (DHY) atamasıyla Gölbaşı Devlet Hastanesinde anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olarak göreve başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Op. Dr. Engin Çatal, "Hastanemizde göreve başlayan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman Dr. Cansu Koz Satar'a görevinde başarılar diliyorum. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sayımız 2'ye yükseldi. Gölbaşılı hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık Bakanlığı 114. Dönem DHY ile Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne yeni anesteziyoloji uzmanı atandı - Son Dakika

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