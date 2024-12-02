Sağlık-Sen Heyeti, Hüsamettin Yalgettekin'in Taziyesine Katıldı - Son Dakika
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Sağlık-Sen Heyeti, Hüsamettin Yalgettekin'in Taziyesine Katıldı

Sağlık-Sen Heyeti, Hüsamettin Yalgettekin\'in Taziyesine Katıldı

Silopi'de kaybolduktan 10 gün sonra cenazesi Suriye'de bulunan Hüsamettin Yalgettekin için düzenlenen taziyeye, Sağlık-Sen heyeti başsağlığı dileğinde bulundu.

02.12.2024 10:13  Güncelleme: 10:14
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Sağlık-Sen heyeti Silopi'de kaybolduktan 10 gün sonra cenazesi Suriye'de bulunan Hüsamettin Yalgettekin'in taziyesine katılıp, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sait Yalgatekin'in yeğeni Hüsamettin Yalgettekin, 17 Kasım tarihinde Silopi'deki evlerinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. En son Cizre'de Dicle Nehri kenarında görülen ve nehre atladığı şüphesi ile Jandarma SAS, Bitlis, Van, Diyarbakır, AFAD ve Cizre Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan 10 gün boyunca aranmış ama gencin cenazesi Suriye'nin Derik kentinde bulunmuştu. Hayatını kaybeden Hüsamettin Yalgettek için Silopi'de kurulan taziyede aile taziyeleri kabul etti. Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarıoğlu ve yönetimlerinden oluşan sendikacılar heyeti de taziye yerini ziyaret edip acılı Yalgettekin ailesine başsağlığı dileğinde bulunup dua etti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ailenin acısını paylaşmak için taziye ziyaretine heyet olarak geldiklerini ve Genel Merkez yöneticilerinin selam ve başsağlığı dileklerini aile efradına ilettiklerini ifade ederek "Bu tür üzücü hadiseler aileleri olduğu kadar çevreye de üzüntü veriyor. Bizler de sivil toplum örgütü olarak hadisenin yaşandığı ilk günden beri AFAD Şırnak İl Müdürlüğü öncülüğünde büyük bir özveri olağanüstü çaba ile arama faaliyetleri yürütenlere teşekkür eder, merhum kardeşimize rahmet dileriz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Suriye, Silopi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık-Sen Heyeti, Hüsamettin Yalgettekin'in Taziyesine Katıldı - Son Dakika

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