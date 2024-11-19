Sağlık Sen: Sağlık Çalışanlarının Sorunlarına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık Sen: Sağlık Çalışanlarının Sorunlarına Dikkat!

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve nöbet ücretleri için çözüm istedi.

19.11.2024 14:04
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: "Sağlık çalışanlarımız hayati bir sorumluluğu omuzlarında taşımaktadır"

ANKARA - Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık çalışanlarımız hayati bir sorumluluğu omuzlarında taşımaktadır. Sağlık profesyonellerimiz hem ülkemizin hem de sağlık sistemimizin umududur" dedi.

Sağlık Bakanlığı 2025 bütçesiyle ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık çalışanlarının özlük haklarının korunması, nöbet ücretlerinin dünya standartlarına çıkarılması gerektiğini ve sahaya katkı sağlayacak sağlık personeli istihdam edilmesini talep ettiklerini belirtti.

"Türkiye sağlık alanında dünyaya örnek olmuştur"

Türkiye'nin son yıllarda sağlıkta elde ettiği başarılarının tüm dünyaya örnek olduğunu kaydeden Doğan, bu başarının altında sağlık çalışanlarının da büyük emeği olduğunu anlatarak, "Türkiye, son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar, güçlü sağlık altyapısı ve bütün bireyleri kapsayıcı sağlık hizmetiyle dünyada örnek gösterilen bir konuma ulaşmıştır. Bu başarının arkasında, her şartta büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan hekimin, hemşirenin, ebenin, sağlık teknisyeninin emeği yatmaktadır" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Doğan, sağlık personelinin sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

"Bütçe görüşmeleri sağlık hizmetine atfedilen önemi gösterecektir"

Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmeleri devam ederken, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek istediklerini ifade eden Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı 2025 bütçesi görüşmeleri devam ederken, bizler de sağlık çalışanlarının temel sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm bekleyen taleplerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ekonomik verilere dair tartışmaların yaşandığı bir süreç içerisindeyiz. Özellikle sabit gelirlilerin kayıplarının büyüdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Sunulacak bütçe görüşmeleri, önümüzdeki yıl içerisinde atılacak adımları, sunulacak katkıları ve sağlık hizmetine atfedilen önemi gösterecektir."

"Sağlıkta en önemli kaynak insan kaynağıdır"

Tüm dünyaya örnek olan sağlık sisteminin temel yapı taşının sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Doğan, "Sağlıkta en önemli kaynak ise insan kaynağıdır. Bugün tüm dünyaya örnek olan, öncülük eden sağlık sistemimizin temel yapı taşı sağlık profesyonellerimizdir" dedi. Doğan, bu anlayışın önemine dikkati çekerek tüm sağlık branşlarında kamu istihdamı sağlanması gerektiğini bildirdi.

Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin dünya standartlarının çok altında olduğunu söyleyen Doğan, beklentilerinin tüm dünyayla aynı standartlara çıkmak olduğunu dile getirdi. Tüm sağlık hizmetlerinin 24 saat boyunca kesintisiz devam ettiğini aktaran Doğan, sağlık çalışanlarının beklentileri hakkında şunları söyledi:

"Gece çalışmanın insan psikolojisi, metabolizması ve sosyal yaşamına ilişkin olumsuzlukları göz önüne alınarak akşam saat 20.00'den sabah saat 06.00'ya kadar geçen süreler için ücretler yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Taban ödeme oranları yüzde 100 oranında artırılmalıdır. Sağlık profesyonellerinin giydiği forma, 112 Acil sağlık hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılmalıdır. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki mağduriyet oluşturacak maddeler kaldırılmalı, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme tavan ücretleri, teşvik ve destek ödemeleri artırılmalıdır."

Sağlık Sen: Sağlık Çalışanlarının Sorunlarına Dikkat!
Kaynak: İHA

Faruk Doğan, Politika, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Sen: Sağlık Çalışanlarının Sorunlarına Dikkat! - Son Dakika

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