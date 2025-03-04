Sağlıkta Şiddet Yasası Talebi

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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, "Sağlıkta şiddetle ilgili etkin bir sağlıkta şiddet yasası getirmek çok zor bir şey değil. Bunu getirmeme sebepleri gerçekten sağlıkta şiddette ülkenin içinde bulunduğu gündemi değiştirmek ya da insanların algısını o yöne yöneltmek istedikleri için sağlıkta şiddetin önüne geçilmediğini düşünüyoruz" dedi.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Sinop'ta ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Uğur, şöyle konuştu:

"Hükümet yetkilileri sağlıkta şiddet konusunda önlem almak istemiyor. Biz artık bunu açık ve net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Çünkü, sağlıkta şiddet bugün Türkiye'de niye var? Sağlıkta şiddeti getiren şimdiki siyasi iktidar. Maalesef böyle söylemek zorunda kalıyorum. Şöyle ki sağlığı ticarileştiren politikaların sayesinde yurttaşları kışkırtılmış, sağlık hizmetlerine yönlendirmeleri sonucunda hastanelerde ya da sağlık hizmeti veren kamu ve kuruluşlarında aksayan, kendi yönetememelerinden kaynaklı yaşanan aksaklıkların sonucunda, hedefi sağlık çalışanları gösterdiği için bugün iktidarda olanlar, sağlıkta şiddetin önüne geçilemez bir hal aldı. Sağlıkta şiddetle ilgili etkin bir sağlıkta şiddet yasası getirmek çok zor bir şey değil. Bunu getirmeme sebepleri gerçekten sağlıkta şiddetle ülkenin içinde bulunduğu gündemi değiştirmek ya da insanların algısını o yöne yöneltmek istedikleri için sağlıkta şiddetin önüne geçilmediğini düşünüyoruz.

"Pansuman yöntemlerle bugün sağlık hizmeti verdirmeye çalışmak yargı kararlarına neden oluyor"

Sinop ilinde bir hukuki kazanımımız oldu. Daha önce de Burdur ilinde olmuştu. Eczanelerden ilaç taşımak, ebe ve hemşirelerin görevi değildir. Maalesef, bugün kurumlarımızda sağlık çalışanı sayısındaki yetersizlikten kaynaklanan bir sorun bu aslında. Bugün eczanelerde çalışan tekniker ve teknisyenlerin sayısının yetersiz olması kurumlarda çalışan ebe ve hemşireler üzerinden bu işin gördürülmeye çalışılmasına neden oluyor. Fakat bugün eczanelerden ilaç taşıma işi ebe ve hemşirelerin değildir. Sinop ilinde son kazandığımız davada da yargı buna karar vermiştir zaten. Eczanelerden ilaç taşımak ebe ve hemşirelerin görevi değildir. Buradan şu çağrıyı yapmak lazım. Tüm sağlık personellerinde olduğu gibi, tüm sağlık mensuplarında olduğu gibi kamuda çalışan personel sayılarının yeterli hale getirilmesi gerekiyor. Hastanelerde çalışan arkadaşlarımızın sayısı yetersizdir. İktidar, şunu bilmelidir, sağlık bakanlığı bunu bilmelidir ki, bu pansuman yöntemlerle bugün sağlık hizmeti verdirmeye çalışmak yargı kararlarına neden oluyor. Devletin maddi kaynaklarını da bu şekilde kötüye kullanıma sebep oluyor maalesef."