Şahin'den Ukrayna çağrısı: "Barış için söylemler eyleme dönüşmeli" - Son Dakika

İtalya'da düzenlenen Akdeniz Belediye Başkanları Forumu'nda konuşan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, Ukrayna'da yaşananlara dikkat çekerek, "Çocukların öldüğü bir dünyada hiç kimse masum değildir" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İtalya'nın Floransa kentinde 'Akdeniz'de Barış' temasıyla düzenlenen Akdeniz Belediye Başkanları Forumu'na katıldı. Başkan Fatma Şahin, forumda yaptığı konuşmada Ukrayna'da yaşananlara dikkati çekti.

Bir kadın, bir anne ve bir başkan olarak yaşanılanların canını acıttığını söyleyen Şahin, " Kiev'in çocukları, Ukrayna'nın çocukları, Halep'in, Suriye'nin çocukları ölüyor. Çocukları öldüğü bir dünyada hiç kimse masum değildir" dedi.

"Bizim medeniyetimiz 'öldürme' diyor"

Konuşmasında demokrasi ve diyalog sürecinin öneminin altını çizen Başkan Şahin, "Floransa Belediye Başkanı'nın söylediği 'kentler birleşirse milletler birleşir, devletler birleşir' sözüne bütün yüreğimle inanıyorum. Biz hepimiz ortak bir coğrafyanın, ortak bir tarihin, ortak bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizim medeniyetimiz öldürme diyor. Bizim medeniyetimizde bütün peygamberlere iman ediyoruz ve Hazreti İbrahim hepimizin dedesidir, ortak peygamberimizdir. Bizim medeniyetimizde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyor" ifadelerine yer verdi.

"Barış için söylemlerle eyleme dönüşmeli"

Gaziantep'te 2014'ten beri 500 bin mülteciyle birlikte yaşadıklarını ifade eden Şahin, "Diğer ülkelerin yaptığı gibi duvarlar örebilirdik, teller çevirebilirdik. Bugün 3 milyon çocuğun ve kadının öldüğü, öldürüldüğü bir coğrafyaya tanıklık edebilirdik. İşte bu olmasın diye, Ege Denizi'nde Aylan bebekler ölmesin diye, bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu gibi diyalog ortamını çok önemsiyoruz. Ben göçün, savaşın bir sonuç olduğuna inanıyorum. Bunlar olmasın diye, bu masaların daha güçlü şekilde söylemden eyleme geçmesini, dünya barışı için daha çok yapılması gereken iş olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

"Petrolün kandan daha fazla önemsendiği dünya sürdürülemez"

Sosyal adaletin sağlanmadığı, yoksulluğun önlenmediği, terörizmin desteklendiği bir dünyada daha çok gözyaşı döküleceğinin altını çizen Şahin, "Bir damla doğal gazın, bir damla petrolün, bir damla kandan daha önemli olduğu bir dünya sürdürülemez. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'den büyüktür' diyor, 'daha adaletli bir dünya mümkündür' diyor. Akdeniz çocukların soğuk mezarı olmasın, Akdeniz barışın, kardeşliğin, sevginin, muhabbetin denizi olsun diye buradayız. Ukrayna'da Kiev'de ölen her bir çocuk, her bir anne için büyük bir üzüntü içinde olduğumuzu belirtiyor, yapılan bu savaşların hepsini kınıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP