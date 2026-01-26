Şahin: "Gaziantep, tarihini omuzlarında taşıyan bir kahramanlık şehridir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e teşriflerinin 93'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Fatma Şahin, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin, şehrin en önemli hafızalarından biri olduğunu vurgulayarak, bu ziyaretin Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu irade, cesaret ve fedakarlığın tarihe düşülmüş güçlü bir notu olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in, imkansızlıklar içinde verdiği direnişle yalnızca kendi hayatını değil, Anadolu'nun istiklal yürüyüşünü de etkilediğini belirten Başkan Şahin, "Bu şehir, vatan toprağının tek bir karışını dahi teslim etmemek uğruna aylarca süren bir mücadeleyi göze almış, bedel ödemiş ve tarihe onuruyla yazılmıştır. Atatürk'ün Gaziantep'e teşrifi, bu eşsiz mücadelenin millet nezdinde kabulünün ve takdirinin en somut göstergelerinden biridir. Gaziantep, yalnızca bir cephe değil; inancın, kararlılığın ve bağımsızlık ruhunun adıdır. Geçmişten aldığı bu güçlü mirasla Gaziantep, bugün de üretimde, sanayide, kültürde, bilimde ve sosyal hayatta Türkiye'ye örnek olmaya devam etmektedir. Çünkü biliyoruz ki kökleri sağlam olan bir şehrin geleceği de güçlü olur. Tarihini unutmayan, mücadelesini doğru okuyan şehirler yarınlarını daha sağlam inşa eder. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, milli mücadele ruhuna ve bu toprakların bizlere yüklediği sorumluluğa sahip çıkmak, sadece geçmişe saygı değil, geleceğe karşı da en büyük görevimizdir. Gaziantep, bu bilinçle yoluna devam etmekte, ülkemizin birlik ve beraberliği için üzerine düşeni kararlılıkla yerine getirmektedir. İnanıyorum ki Gazi şehrin gazi torunları, tarihinden aldığı ilhamla her alanda daha güçlü yarınlar inşa edecek, Gaziantep'i Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olarak geleceğe taşıyacaktır" ifadelerine yer verdi.

Başkan Şahin, "Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Gazi şehrin buluşmasının 93'üncü yıl dönümünü gururla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP