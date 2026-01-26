Şahin: "Gaziantep, tarihini omuzlarında taşıyan bir kahramanlık şehridir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şahin: "Gaziantep, tarihini omuzlarında taşıyan bir kahramanlık şehridir"

Şahin: "Gaziantep, tarihini omuzlarında taşıyan bir kahramanlık şehridir"
26.01.2026 09:30  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e teşriflerinin 93'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e teşriflerinin 93'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Fatma Şahin, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin, şehrin en önemli hafızalarından biri olduğunu vurgulayarak, bu ziyaretin Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu irade, cesaret ve fedakarlığın tarihe düşülmüş güçlü bir notu olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in, imkansızlıklar içinde verdiği direnişle yalnızca kendi hayatını değil, Anadolu'nun istiklal yürüyüşünü de etkilediğini belirten Başkan Şahin, "Bu şehir, vatan toprağının tek bir karışını dahi teslim etmemek uğruna aylarca süren bir mücadeleyi göze almış, bedel ödemiş ve tarihe onuruyla yazılmıştır. Atatürk'ün Gaziantep'e teşrifi, bu eşsiz mücadelenin millet nezdinde kabulünün ve takdirinin en somut göstergelerinden biridir. Gaziantep, yalnızca bir cephe değil; inancın, kararlılığın ve bağımsızlık ruhunun adıdır. Geçmişten aldığı bu güçlü mirasla Gaziantep, bugün de üretimde, sanayide, kültürde, bilimde ve sosyal hayatta Türkiye'ye örnek olmaya devam etmektedir. Çünkü biliyoruz ki kökleri sağlam olan bir şehrin geleceği de güçlü olur. Tarihini unutmayan, mücadelesini doğru okuyan şehirler yarınlarını daha sağlam inşa eder. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, milli mücadele ruhuna ve bu toprakların bizlere yüklediği sorumluluğa sahip çıkmak, sadece geçmişe saygı değil, geleceğe karşı da en büyük görevimizdir. Gaziantep, bu bilinçle yoluna devam etmekte, ülkemizin birlik ve beraberliği için üzerine düşeni kararlılıkla yerine getirmektedir. İnanıyorum ki Gazi şehrin gazi torunları, tarihinden aldığı ilhamla her alanda daha güçlü yarınlar inşa edecek, Gaziantep'i Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olarak geleceğe taşıyacaktır" ifadelerine yer verdi.

Başkan Şahin, "Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Gazi şehrin buluşmasının 93'üncü yıl dönümünü gururla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Fatma Şahin, Gaziantep, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahin: 'Gaziantep, tarihini omuzlarında taşıyan bir kahramanlık şehridir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

10:36
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 11:09:40. #7.11#
SON DAKİKA: Şahin: "Gaziantep, tarihini omuzlarında taşıyan bir kahramanlık şehridir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.