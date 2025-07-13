Şahinbey ay yıldızla donatılıyor

Şahinbey Belediyesi, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza atarak, vatandaşlara ücretsiz Türk bayrağı dağıtımına başladı. "dalgalandığın yerde ne korku ne keder" diyerek birlik ve beraberlik mesajı veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesi evlerini, iş yerlerini ve araçlarını ay yıldızlı bayraklarla donatmaya çağırdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz'un ruhunu yaşatmak isteyen Şahinbey Belediyesi, şehitlerimizin anısını yaşatmak, gazilerimize minnet duygusunu ifade etmek ve milletin bağımsızlık mücadelesine olan inancı diri tutmak amacıyla Şahinbey ilçesini kırmızı beyaza büründürüyor.

"bayrağını al, bu milletin destanına sahip çık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anısına, Şahinbey'imizi bayraklarla donatıyoruz! Caddelerimizde, sokaklarımızda, evlerimizin pencerelerinde ay yıldız dalgalansın! Bayrağı olmayan hemşehrilerimiz, belediye hizmet binamızdan ücretsiz olarak temin edebilirler. Haydi Şahinbey, hep birlikte ay yıldızın gölgesinde tek yürek olalım" diye konuştu. - GAZİANTEP