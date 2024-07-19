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Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında U10 futbol turnuvası, yetim ve öksüz çocuklar için spor etkinlikleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Akkent Spor Köyü'nde U10 sporcularının katıldığı Futbol Okulları arası turnuva düzelenlerken, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde ise Gaziantep Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile yetim ve öksüz çocuklara yönelik spor etkinlikleri düzenledi.

"Unutmadık unutturmayacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü düzenledikleri çeşitli spor etkinlikleri ile kutladıklarını belirterek, "15 Temmuz, tarihimiz, devletimiz, milli irademiz, demokrasimiz ve bağımsızlığımız için çok önemli bir gün. Şahinbey Belediyesi olarak 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledik düzenlemeye de devam ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü etiklikleri kapsamında Akkent Spor Köyü'nde 20 takımdan oluşan ve 400 sporcunun katıldığı okullar arası futbol turnuvası düzenledik. Aynı zamanda Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Gaziantep Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte yetim ve öksüz çocuklarımıza yönelik spor etiklikleri düzenledik. Gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapmasını önemsiyoruz. Düzenlenen etkinliklere katılan tüm gençlerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP