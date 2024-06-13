Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı'nda kurban kesim ve satış noktaları belirledi - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı'nda kurban kesim ve satış noktaları belirledi

Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kurban kesim ve satış noktaları belirledi. İlçe genelinde 4 noktada kurbanlık satış yeri, 15 noktada ise kurban kesim noktası belirlendi. Ekipler, satış süresince temizlik ve denetim yapacak.

13.06.2024 15:46
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Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kurban kesim ve satış noktaları belirledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Şahinbey Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, ilçe genelinde 4 noktada kurbanlık satış yeri, 15 noktada ise kurban kesim noktası belirledi.

Ekiplerimiz satış süresince görev yapacak

Satıcı ve alıcıların temiz bir ortamda kurbanlık alışverişini yapması için kurbanlık hayvan satış noktalarını temizleyen ekipler, satış süreci boyunca da denetim yaparak alanların temiz kalmasını sağlayacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı öncesinde Şahinbey Belediyesi'nin hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesim alanlarımız belirlenmiş durumda. Öncelikle kurban satış alanları ve çevresini temizleyerek, kullanım için hazır hale getirdik. Kurban Bayramı'nda da ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek" dedi.

Kurban satış yerleri

Bu yıl ki kurban satış noktaları, Kahvelipınar Mahallesi Özdemirbey Caddesi ile Onur Mahallesi 43 nolu cadde arasında kalan 77 nolu cadde üzerindeki boş alanlar, Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı ile 156 nolu cadde arasındaki boş alanlar, Teksitil Kent Mahallesi 1 Nolu Sanayi Caddesi Mehmet Küçük Parmak Ortaokulu yanı, Akkent Mahallesi 12 nolu Cadde (Şahinbey Millet Cami), Şahintepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile 396 No'lu Cadde arasındaki boş alan olarak açıklandı.

Kurban kesim yerleri

Bu yıl 15 noktada yapılacak olan kesim yerleri ise Bahattin Kayalı İlkokulu, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet İlkokulu, Sena Büyük Konuk Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Kocatepe Ortaokulu, Pakize Kemal Öğücü Ortaokulu, Büyükşehir Belediye Kreşi, Karataş Semt Pazarı, Deniz Semt Pazarı, Akkent Semt Pazarı, 23 Nisan Semt Pazarı, Kılınçoğlu Semt Pazarı, Güneş Semt Pazarı, Mavikent Semt Pazarı olarak açıklandı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ayrıca Kurban Bayramı öncesi ve bayram günü Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin işlerinin başında olacağını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı'nda kurban kesim ve satış noktaları belirledi - Son Dakika

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