Şahinbey Belediyesi'nden Evlilik Okulu Projesiyle 462 Çifte Sertifika - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Evlilik Okulu Projesiyle 462 Çifte Sertifika

Şahinbey Belediyesi\'nden Evlilik Okulu Projesiyle 462 Çifte Sertifika

Şahinbey Belediyesi, Evlilik Okulu Projesi kapsamında 462 çifte sertifikalarını dağıttı. Proje, evliliğin hukuki, dini ve sağlık boyutlarını anlatmayı amaçlayarak, sağlam temeller üzerinde mutlu bir toplum oluşturmayı hedefliyor.

29.09.2024 14:27  Güncelleme: 14:28
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Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu Projesinde eğitim gören 462 çift daha Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 51 bin 415 çifte eğitim verdi.

"Evlilik toplumumuzun çekirdek yapısıdır"

Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Allah çiftlerimizi mesut ve bahtiyar eylesin. Şahinbey Belediyesi olarak evlilikte yanınızda olduğumuz gibi çocuklarınız olduğunda da yanınızda olacağız. Göreve geldiğimiz günden buyana 'Hoş Geldin Bebek Projemiz' ile evinizdeki ilk ziyaretçiniz Şahinbey Belediyesi olacak. Bebeğinizin bakımı ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Sonraki yıllarda da ana sınıfından başlayarak eğitimlerinde de onların yanında olacağız. Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Geçtiğimiz yıl 10 binin üzerinde nikah kıydık. Şimdi ise 7 bin civarındayız. İnşallah yılsonuna kadar 10 bini aşacağız. Gençlerimizin evlenmesini istiyoruz bu nedenle Evlilik Okulumuza katılan çiftlerimize evlilik eğitimi verip, çamaşır makinası hediye ediyoruz. Ayrıca maddi durumu olmayan çiftlerimize ise buzdolabı, oturma grubu, fırın, halı ve elektrikli süpürge desteğinde bulunuyoruz. Evlilik insan hayatında çok önemli bir dönüm noktası. İnsana hem dünyasını hem de ahiretini kazandıracak bir müessese. Eşinizle iyi iseniz eviniz cennet hayatı, eşinizle aranız iyi değilse eviniz cehennem hayatına döner. Bu nedenle eşler birbiriyle iyi olmak zorunda. Aile mutlu olursa toplumda huzurlu olur. Bu nedenle elimizden geldiği kadar fedakarlık yaparak aileyi ayakta tutmaya gayret etmemiz gerekiyor. Şimdiden tüm çiftlerimizi tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Evlilik Okulu Projesiyle 462 Çifte Sertifika - Son Dakika

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