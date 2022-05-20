Şahinbey'in torunları ecdadıyla buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şahinbey'in torunları ecdadıyla buluşuyor

20.05.2022 16:43
Şahinbey'in torunları ecdadıyla buluşuyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri dolayısıyla başlattığı "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" Projesi çerçevesinde Çanakkale şehitliklerini ziyaret edecek olan öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri dolayısıyla başlattığı "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" Projesi çerçevesinde Çanakkale şehitliklerini ziyaret edecek olan öğrencilerle bir araya geldi.

Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret edecek olan öğrencilerin bilgilendirme toplantısına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale ziyaretleriyle milli şuura sahip bir toplum oluşturulmak istendiğini ifade etti.

Çanakkale şehitlerinin bu vatan için şehit olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gençlerimizi çok seviyoruz. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Gençlerimizin gelişimi için eğitimde, sporda, sanatta elimizden geleni yapıyoruz. Çanakkale bizler için çok önemli. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden 253 bin şehidimizin yattığı yer. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımız da, 'Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.' dediği yer. Gençlerimiz, Çanakkale ziyaretleriyle ecdatla buluşacak. Böylece 145 bin 227 öğrencimiz ve vatandaşımız Çanakkale'ye gitmiş olacak. Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale'de ihya edilmemiş 4 tane şehitliğin restorasyonunu yaparak ziyaretlere açtık. Allah onlardan razı olsun onlar bu vatan için şehadet şerbetini içmeseydi bizlerinde bugün bir vatanı olmayacaktı. Herkesin mutlaka Çanakkale'yi ziyaret etmesi lazım. Bu nedenle Şahinbey bölgesindeki tüm lise öğrencilerimize Çanakkale'ye ziyaret imkanı sunuyoruz. Uçak ile günü birlik bir ziyaret yapıyoruz ve bu Türkiye'de bir ilk. Öğrencilerimizi ecdatlarıyla bir araya getirerek tarihimizi öğretiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey'in torunları ecdadıyla buluşuyor
Şahinbey'in torunları ecdadıyla buluşuyor
Şahinbey'in torunları ecdadıyla buluşuyor
YORUMLAR
500
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı
Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Şahinbey, Milli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey'in torunları ecdadıyla buluşuyor - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:50:26. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey'in torunları ecdadıyla buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement