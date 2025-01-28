Şahinbey Millet Kütüphanesi Öğrencilerin Gözdesi - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Millet Kütüphanesi Öğrencilerin Gözdesi

Gaziantep'teki Şahinbey Millet Kütüphanesi, modern tasarımı ve sunduğu imkanlarla öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bir mekan oldu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin eğitimine büyük destek sağlarken, kütüphanenin sosyal etkinliklerle de gençlerin gelişimine katkıda bulunuyor.

28.01.2025 21:52
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Şahinbey Millet Kütüphanesi'ne öğrencilerden yoğun ilgi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Gaziantep'e kazandırdığı en önemli eserlerden olan ve Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olma özelliği taşıyan Şahinbey Millet Kütüphanesi'ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin geleceğini şekillendirecek en önemli adımın eğitim olduğunu vurgulayarak, Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde sundukları hizmetlerle gençlere her türlü desteği sağlamaya devam ediyor. Modern bir mimariye sahip kütüphane, sessiz ve konforlu bir çalışma ortamıyla öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanırken, Şahinbey Belediyesi ayrıca öğrencilere çorba ve çay ikramında da bulunuyor.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlerle sık sık bir araya gelerek hem çalışmaları hakkında bilgi alıyor hem de moral desteği sağlıyor. Öğrencilerin istek ve önerilerini birebir dinlemek için kütüphaneyi düzenli olarak ziyaret eden Başkan Tahmazoğlu, bu buluşmalarda sıcak ve samimi bir iletişim kurarak gençlerin motivasyonunu artırıyor.

"Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır"

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde gençlerin modern bir çalışma ortamına sahip olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, " Eğitim, bir bireyin ve bir toplumun en önemli gücüdür. Gençlerimizin huzurlu ve verimli bir ortamda çalışması için Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni modern imkanlarla donattık. Sadece kitap okumak veya ders çalışmak değil, aynı zamanda onların sosyal gelişimlerini desteklemek için burada sık sık bir araya geliyoruz. Gençlerin başarılarına tanık olmak ve onların yanında olmak bizim için gurur verici" dedi.

Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Kütüphaneyi kullanan öğrenciler, sunulan hizmetlerden ve Başkan Tahmazoğlu'nun desteklerinden oldukça memnun olduklarını ifade ederek "Burada ders çalışmak çok verimli. Sessiz ve huzurlu bir ortam var. Başkanımız da sık sık gelip bizimle sohbet ediyor. Bu da bizi hem motive ediyor hem de değerli hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Belediye, Şahinbey, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Millet Kütüphanesi Öğrencilerin Gözdesi - Son Dakika

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