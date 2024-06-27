Sakarya AFAD, Firmalara Depremde Arama Kurtarma Eğitimleri Veriyor - Son Dakika
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Sakarya AFAD, Firmalara Depremde Arama Kurtarma Eğitimleri Veriyor

Sakarya AFAD, Firmalara Depremde Arama Kurtarma Eğitimleri Veriyor

Sakarya AFAD ekipleri, depremde arama kurtarma eğitimleri vermek için firmalara devam ediyor. Son olarak 23 kişilik bir ekibe verilen eğitimde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile güvenlik önlemleri hakkında bilgiler aktarıldı. AFAD'ın eğitimleri, daha bilinçli ve dirençli bir toplum oluşturmayı hedefliyor.

27.06.2024 11:33
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Sakarya AFAD ekipleri tarafından firmalara depremde arama kurtarma eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Son olarak 23 kişilik bir ekibe verilen eğitimde katılımcılara; deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile güvenlik önlemleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Afetlere karşı daha bilinç ve dirençli bir toplum oluşturabilmek için AFAD'ın eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede çeşitli firmalarda çalışanlara AFAD ekipleri tarafından depremde arama kurtarma eğitimleri veriliyor. Son olarak bir firmada çalışan 23 kişilik ekibe AFAD personeli tarafından eğitim verildi. Eğitimlerde katılımcılara; deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, arama kurtarma teknikleri ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi aktarıldı. Teorik bilgiler ve pratik uygulamalarla desteklenen eğitimde, firma çalışanlarının afet durumlarına daha hazırlıklı olmaları ve etkin müdahale yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya AFAD, Firmalara Depremde Arama Kurtarma Eğitimleri Veriyor - Son Dakika

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