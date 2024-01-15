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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kudüs'ün Özgürlüğüne Dikkat Çekti - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kudüs'ün Özgürlüğüne Dikkat Çekti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çocuklara özel düzenlenen 'Çocuklarla Mekke'nin Fethinden Kudüs'ün Özgürlüğüne' konulu programda yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethi kadar Kudüs'ün fethinin de önemli olduğunu vurgulayarak, Mescid-i Aksa'nın mutlaka özgürleşeceğini belirtti. Yüce, İsrail'in zulmünün karşılığını alacağını ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kudüs\'ün Özgürlüğüne Dikkat Çekti
15.01.2024 - 15:20,
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Sosyal Gelişim Merkezi'nde çocuklara özel düzenlenen 'Çocuklarla Mekke'nin Fethinden Kudüs'ün Özgürlüğüne' konulu programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Mekke'nin fethi bizim için ne derece önemli ise ilk kıblemiz Kudüs'ün fethi de bizler için bir o kadar önemlidir. Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'nın mutlaka zincirleri kırılacak. Bizler bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çocuklara özel düzenlenen 'Çocuklarla Mekke'nin Fethinden Kudüs'ün Özgürlüğüne' konulu programa katıldı. Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen ve oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen programa Eğitim görevlisi Nurhan Kökten konuk olarak katıldı. Programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yüce, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şehitlerimize Mevla'm gani gani rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. 7'den 70'e her birimiz bayrağımız, vatanımız ve inancımız için canımızı seve seve vermeye hazırız. Şunu çok iyi biliyoruz ki şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, kalmayacak. Bu vatan sınırları içerisinde huzurumuza ve kardeşliğimize kasteden kim olursa olsun güvenlik güçlerimiz tarafından gerekli cevabı fazlasıyla alacaktır" dedi.

"Filistin meselesine karşı duyarlı bir nesil"

Konuşmasının devamında Mescid-i Aksa vurgusu yapan Başkan Yüce, "Bugün burada özellikle geleceğimiz açısından oldukça önemli bir program gerçekleştiriliyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Mekke'nin fethi bizim için ne derece önemli ise ilk kıblemiz Kudüs'ün fethi de bir o kadar önemlidir. Bizler bunun için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'nın mutlaka zincirleri kırılacak. Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimizin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve İsrail'in yerle yeksan olmasını diliyorum. Programda evlatlarımızın Filistin meselesine karşı olan duyarlılıkları beni ziyadesiyle sevindirdi. Bu vesile ile çocuklarımızın bu kadar bilinçli olmasından dolayı anne, baba ve hocalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"İsrail zulmü yaptıklarının karşılığını alacaktır"

Programa konuşmacı olarak katılan Eğitimci Nurhan Kökten ise, "Kötülüğün tarih boyunca hiçbir zaman kazandığı görülmemiştir. Zulümle abad olunmaz ve İsrail zulmü bir gün mutlaka yaptıklarının karşılığını bulacaktır. Biz hepimiz aynı ormanda yaşıyoruz. Onlar oradaki kardeşlerimizi sevmedikleri gibi bizi de sevmiyorlar. Hatta bizim topraklarımıza da göz koyuyorlar. Ormanda her canlının farklı meziyet ve görevleri olur, bir yangın olduğu zaman karınca bile bir su taşır. Çünkü en azından benim hangi tarafta olduğum belli olsun der. Bizlerde bugün İsrail'in ürünlerini almayarak, hangi mallar onların, onlarla neler yapıyorlar ve ne için kullandıklarını araştırıp boykot yapmalıyız. Genç arkadaşlarım sizler ileride onların ürünlerinin daha iyisini üreteceksiniz, sizlere güveniyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kudüs'ün Özgürlüğüne Dikkat Çekti - Son Dakika
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