Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrencilerine Kültürel Keşif - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrencilerine Kültürel Keşif

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrencilerine Kültürel Keşif

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen gezi programında, şehrin güney bölgesindeki tarihi ve kültürel merkezleri tanıttı. Öğrenciler, Kuva-yi Milliye Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü ve Taraklı gibi önemli yerleri gezdi.

09.12.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerine şehrin güney bölgesine doğru çıkardığı keşifte Kuva-yi Milliye Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü'nü ve tarihi Taraklı sokaklarını gezdirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezilerinin konukları bu kez Türkiye'nin dört bir yanından şehre öğrenim için gelen Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri oldu. Yoğun katılımın gösterildiği son gezi programında büyükşehir, gençleri şehrin güney destinasyonunda keyifli bir keşfe çıkardı. Gençlerle birlikte tarihi ve kültürel merkezler ziyaret edildi. İlk rota tarihin izlerini taşıyan Geyve oldu. Burada Alifuatpaşa Kuva-yi Milliye Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, akabinde 150 metre uzunluğundaki 2. Bayezid Köprüsü'nü gezdi. Programların bir diğer durağında Pamukova Esentepe Seyir Terasını ziyaret eden öğrenciler, Pamukova Ovası'nın eşsiz manzarasını izledi. Şehrin tarihi dokusuna dair birçok eseri yerinde inceleme fırsatı bulan öğrencilerin son durağı ise Taraklı oldu. Tarihi Taraklı evleri, tarihi çınar ağacı, Yunuspaşa Cami ve tarihi hamamı ziyaret eden öğrenciler, Osmanlı dönemi ve Helenistik döneme ait eserlerle ilgili uzman rehberlerden bilgi aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Belediye, Taraklı, Türkiye, sakarya, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrencilerine Kültürel Keşif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
12:24 Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti Olayın altından yasak aşk çıktı Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
18:03 Esad’la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu Esad'la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu
18:02 10 kişi Galatasaray, Sivasspor’u 3-2 yendi 10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:34 Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye’de Kutlama Yaptı Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı
17:25 Beşar Esad’ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı Beşar Esad'ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı
17:22 Suriye’de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı Suriye'de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 13:33:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrencilerine Kültürel Keşif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.