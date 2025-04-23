Sakarya\'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Başkan Alemdar Geçmiş Olsun Diledi

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen depremin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar sokağa inerek vatandaşlara geçmiş olun dileklerini iletti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ve şehirde de hissedilen depremin ardından Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte dışarı çıkan vatandaşlar ve esnaflarla geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Alemdar, "Marmara Denizi, Silivri açıklarında AFAD verilerine göre 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle şehrimizde bize ulaşan bir aksilik yok. Rabbim beterinden korusun. İlk günden bu yana şehrin asıl meselesinin deprem gerçeği, dönüşüm gerçeği olduğunu her platformda vurguluyoruz" dedi. - SAKARYA