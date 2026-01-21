Başkan Alemdar: "Gençlerin yarınları için şehrimizde büyük yatırımları hayata geçiriyoruz" - Son Dakika
Başkan Alemdar: "Gençlerin yarınları için şehrimizde büyük yatırımları hayata geçiriyoruz"

21.01.2026 14:04  Güncelleme: 14:05
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Sakarya'nın gençleri Türkiye'nin yarınları' programında gençlerle bir araya geldi. Alemdar, gençlere Bilim Merkezi Projesi'nin detaylarını aktararak, şehrin kültür ve spor altyapısının güçlendirildiği vurgusunu yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Sakarya'nın gençleri Türkiye'nin yarınları" adlı yeni seçmen buluşmasında gençlerle bir araya geldi.

Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen programın onur konuğu AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal oldu. Programda gençler, merak ettikleri konuları doğrudan sorabilme imkanı bulurken, bir genç Başkan Alemdar'a daha önce müjdesini verdiği Bilim Merkezi Projesi'nin hangi aşamada olduğunu sordu. Soruyu yanıtlayan Alemdar, "Gençler bizim yarınlarımızdır. Onların en güzel şartlarda yaşaması, ulaşımdan sosyalleşmeye kadar her imkandan faydalanabilmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Teknolojiyle ve bilimle daha fazla iç içe olmaları için tam donanımlı bir Bilim Merkezi inşa ediyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hemen yanına ise 1 milyon kitap kapasiteli Şehir Kütüphanesi kazandırıyoruz. Farklı ölçekte çalışma ofisleriyle bilgiye en hızlı ve kolay ulaşılabilecek bir alan olacak" dedi.

Kültür, eğitim ve spor yatırımları artıyor

Gençlere yönelik projelere değinmeyi sürdüren Alemdar, şehrin kültür ve spor altyapısının da güçlendirildiğini belirterek, "Yaptığımız her projede bu şehrin geleceğini düşünüyoruz. AKM'yi baştan sona yeniliyoruz. Bunun yanında şehir genelinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yapıyor, Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu inşa ediyoruz. Her adımda gençlerimizi merkeze alıyoruz" diye konuştu.

Gençlerle yürümekten gurur duyuyoruz

Alemdar'ın gençlere yönelik projelerini takdirle karşıladığını belirten AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, "Enerjisi yüksek, heyecanı diri, geleceğe dair söyleyecek sözü olan bir gençlikle yol yürümekten gurur duyuyoruz. Sakarya'da da gençler için çok önemli adımlar atılıyor. Yusuf Başkan her zaman gençler için dertlenen, gençlik adına projeler üreten bir isim" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

