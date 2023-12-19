Sakarya\'da tarımsal kalkınma hamlesi emekçiye nefes aldırdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek ziraat mühendisi olan başkanı Ekrem Yüce ile tarımda, ticarette yürüttüğü teşvik ve destek programlarıyla Sakarya'ya can suyu oldu. Hayvan üreticileri, çiftçiler, kadın girişimciler ve tarımsal faaliyet gösteren Sakaryalılar özellikle "pazar oluşturma" konusunda hayata geçirilen projelerle hem kazandı hem de kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya için üreten, işleyen, ürün haline dönüştüren herkese kol kanat geriyor. Özellikle tarımsal kalkınma hamlesi konusunda son 4 buçuk yılda hayata geçirilen projeler, emekçiye de nefes aldırdı. Kırsal bölgelerde akla gelecek her türlü sebze, meyveyi üreten çiftçiler için açılan ürün toplama merkezi, alıcı ve satıcı arasında güçlü bir köprü oluşturdu. Ayrıca arıcılar, birlik üzerinden sağlanan katma değerle ticaretine yeni bir vizyon kazandırdı.

Bunların yanı sıra mantar, çilek, tıbbi aromatik bitki üretiminde hem üreticiye destek hem de ürün kalitesini artırmak için atılan adımlar tarımsal anlamda bir milat olarak kabul edildi. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Mantar Üretim Tesisi, 60 kilometrelik alanda kurulan dev tarım üssü Sakarya Botanik Vadisi, şehrin toprağının bir hazine olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi.

Ayrıca manda kaymağı ile yoğurdu, manda sucuğu, sahlep, tıbbi aromatik bitkilerden şifalı yağlar ile kozmetik ürünler, mantar, domates üretiminde çok önemli adımlar atan Büyükşehir, başta kadın girişimciler olmak üzere tüm üreticilere oluşturduğu ticaret alanlarıyla önemli katkılar sundu. Sakaryalı çiftçiler ve üreticiler, son 4 buçuk yılda hayata geçirilen projeleri değerlendirerek verilen desteklerden dolayı Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

"Satış noktalarında yer verdiler sağ olsunlar"

Kadın girişimci Çağla Efe, "Yaklaşık 10 yıldır kendi ticaretimi yapıyorum, ticaretle uğraşıyorum. 6 yıldır da kabak ürünlerini üretiyorum turistik eşya olarak bu üretimlere başladım. Anahtarlığından tutun da magnetine kadar biblolara kadar bu üretimleri yapıyorum. İlk 2 yıla kadar maalesef bunun pazarını oluşturmakla alakalı çok ciddi sıkıntılar çektim. Büyükşehir Belediyesiyle satın alma ile görüşmelerimiz oldu. Ürünlerimizi sunduk ve çok beğendiler. Satış noktalarında yer verdiler sağ olsunlar. 3 yılı aşkın süredir de ürünlerimiz satılıyor ve fazlasıyla rağbet gördü. Çokta memnunuz. Sadece bana değil birçok kadın girişimciye ürettikleri ürünlere pazar oluşturabilme konusunda imkanlar sağlıyor" dedi.

"Pazar açısından çektiğimiz sıkıntı çözüldü"

Kadın girişimci Nesibe İçöz, "Yaklaşık 3 yıldır bu sektördeyim, kadın girişimciyim. Hobi olarak başladığım işi ticarete dönüştürdüm. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi bize çok desteklerini gösterdi. İşimizi üretiyoruz ama pazar açısından çok sıkıntı çekiyorduk. Evde bize destek çıkan kadınlarımız var bizler de onlara destek çıkıyoruz. Evde oturup hem çocuğuna bakıp hem de para kazanabilmek açısından bu işi yapan çok sayıda kadınımız var. Pazar bizim için büyük bir sorundu ve bu sorunda bize destek çıktığı için Ekrem Yüce başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuşu.

"Malımızı değerinde Türkiye'nin her yerine pazarlayabiliyoruz"

Çiftçi Muhammed Demir, "Ayva, erik, üzüm ve bu gibi meyvelerin çoğunu yetiştirmekteyiz. Daha önce çıkardığımız ürünü pazarlamakla ilgili çok sıkıntılar yaşıyorduk. İstediğimiz fiyatlarda satışlar olmuyordu, masraflar çok yüksekti. Ama Geyve Ürün Toplama Merkezi açıldı ve biz üretici olarak burada malımızı değerinde Türkiye'nin her yerine pazarlayabiliyoruz. Buranın açılmasında büyük emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Ürünlerimiz rağbet görüyor, başkanımıza da teşekkür ediyorlar"

Manda üreticisi Şenol Akçay, "Yaklaşık 40-45 seneden beri manda işi yapmaktayız. Uzun yıllardan beri kendi imkanlarımızla bu ürünleri pazarlıyorduk. Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce bu ürünleri üretmek istiyoruz nesli tükenmekte olan mandanın üretimiyle ilgili birlik kuralım dedi. Daha sonra üretmiş olduğum ürünleri Belpaş'a arz ettim. Birçoğunda ürünlerimiz 4-5 kalem haftanın belli günlerinde taze olarak yapılıyor. Çok rağbet görüyor. 40-50 yaşın üstündeki hastalarımız olsun, dış illerden dahi talep geliyor. Eski damak tadını bulduk çok şükür hamdolsun diyorlar. Başkanımıza da teşekkür ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kendi malımızı değerlendirebildik"

Çiftçi Hasan Dalan ise, "30 seneden bu yana çiftçilikle uğraşıyorum. Ürün Toplama Merkezi açıldığından beri kendi malımızı değerlendirebiliyoruz. Ayva, üzüm ve erik olsun satabiliyoruz. Daha önce tüccarlara verdiğimizde 3-5 aylık çek aldığımızda 20 lira gördüğümüz hesaptan 7-8 lira hesap görüyorduk. Şu anda her türlü kendi malımızı satmaya yetkimiz var. Başkanımızın en iyi yaptığı şeylerden birisi burasıdır. Ekrem Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'de, 4 buçuk yıllık zaman zarfında vatandaşlarla omuz omuza birçok hizmeti şehre kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduğuna değindi. - SAKARYA