Sakarya itfaiyesinin eğitimli köpekleri operasyonlar için hazır kıta bekliyor

İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde görev alan Sakarya itfaiyesinin K9 ekibi, gece gündüz süren tatbikatlarla kondisyon depoluyor. Malinois ve Labrador cinsi köpekler, zorlu parkurlarda canlı tespiti çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı K9 Arama Kurtarma Birimi, muhtemel afet ve kayıp vakalarına karşı özel eğitimli köpeklerle hazırlıklarını sürdürüyor. Grup Amiri Murat Akbaş ile eğitmenler İsrafil Yiğit ve Fatih Demir eşliğinde yürütülen çalışmalarda; Belçika Malinois cinsi 6 yaşındaki "Reina", 2,5 yaşındaki "Ateş" ve aynı cinsteki "Google" enkaz arama alanında uzmanlaşıyor. 3,5 yaşındaki Labrador cinsi köpek ise canlı iz ve koku takibi konularında eğitim alıyor. Gece ve gündüz sürdürülen antrenmanlarda köpeklerin enkazda canlı tespiti ve zorlu arazi şartlarında iz sürme yetenekleri geliştiriliyor.

Sertifikasyon süreçleri devam eden K9 ekibi, daha önce birçok önemli operasyonda görev aldı. Ekip, 2019 yılında Düzce Akçakoca'daki sel felaketinde, 2020 İzmir depreminde ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında canlı tespiti çalışmalarına katılarak arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol oynadı. Ekipler, muhtemel afet durumunda hızlı aksiyon alabilmek amacıyla parkur eğitimlerini ve senaryo bazlı tatbikatlarını periyodik olarak sürdürüyor. - SAKARYA