Sakarya itfaiyesinin eğitimli köpekleri operasyonlar için hazır kıta bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sakarya itfaiyesinin eğitimli köpekleri operasyonlar için hazır kıta bekliyor

Sakarya itfaiyesinin eğitimli köpekleri operasyonlar için hazır kıta bekliyor
05.02.2026 15:15  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde görev alan Sakarya itfaiyesinin K9 ekibi, özel eğitimli köpeklerle zorlu parkurlarda canlı tespiti tatbikatları yapıyor. Ekip, olası afet durumlarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde görev alan Sakarya itfaiyesinin K9 ekibi, gece gündüz süren tatbikatlarla kondisyon depoluyor. Malinois ve Labrador cinsi köpekler, zorlu parkurlarda canlı tespiti çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı K9 Arama Kurtarma Birimi, muhtemel afet ve kayıp vakalarına karşı özel eğitimli köpeklerle hazırlıklarını sürdürüyor. Grup Amiri Murat Akbaş ile eğitmenler İsrafil Yiğit ve Fatih Demir eşliğinde yürütülen çalışmalarda; Belçika Malinois cinsi 6 yaşındaki "Reina", 2,5 yaşındaki "Ateş" ve aynı cinsteki "Google" enkaz arama alanında uzmanlaşıyor. 3,5 yaşındaki Labrador cinsi köpek ise canlı iz ve koku takibi konularında eğitim alıyor. Gece ve gündüz sürdürülen antrenmanlarda köpeklerin enkazda canlı tespiti ve zorlu arazi şartlarında iz sürme yetenekleri geliştiriliyor.

Sertifikasyon süreçleri devam eden K9 ekibi, daha önce birçok önemli operasyonda görev aldı. Ekip, 2019 yılında Düzce Akçakoca'daki sel felaketinde, 2020 İzmir depreminde ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında canlı tespiti çalışmalarına katılarak arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol oynadı. Ekipler, muhtemel afet durumunda hızlı aksiyon alabilmek amacıyla parkur eğitimlerini ve senaryo bazlı tatbikatlarını periyodik olarak sürdürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya itfaiyesinin eğitimli köpekleri operasyonlar için hazır kıta bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:19:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Sakarya itfaiyesinin eğitimli köpekleri operasyonlar için hazır kıta bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.