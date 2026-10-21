Sakarya Pamukova\'da bahçeye giren ayı elmaları yerken ev sahibi o anları kaydetti

Sakarya Pamukova'da bahçeye giren ayı elmaları yerken ev sahibi o anları kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pamukova'da bir evin bahçesine giren ayı, elma ağacındaki ve yere düşen elmaları yedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibinin "Ayı kardeş, ne yapıyorsun, ayıp olmuyor mu?" sözleri görüntülere yansıdı ve yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Sakarya'da bir evin bahçesine giren ayı, ağaçtaki ve yere düşen elmaları yedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibinin ayıya yönelik sözleri gülümsetti.
Pamukova ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren ayı, elma ağacındaki ve yere düşen meyveleri yemeye başladı. Çevresindekilere aldırış etmeden bir süre bahçede kalan ayı, karnını doyurdu.
Ayının elma yediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibi, "Ayı kardeş, ne yapıyorsun, ayıp olmuyor mu?" diyerek seslendi. Ev sahibinin ayıya yönelik sözleri görüntülere yansırken yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Kaynak: İHA
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