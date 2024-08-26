Salda Gölü'nde Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

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(BURDUR) - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren 18 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Denizli'nin Acıpayam ilçesinden Burdur'un Yeşilova ilçesineki Salda Gölü Doğanbaba Halk Plajı'na arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için gelen Hıdırcan Solkol isimli 18 yaşındaki genç saat 17.00 sıralarında gölde çırpınmaya başladı.

Solkol, vatandaşlar tarafından sahile çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hıdırcan Solkol, Salda Gölü sahilinde uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Solkol'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna konuldu.