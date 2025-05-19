Saldırıdan Kaçan Türk Mürettebat Türkiye\'ye Döndü

İnsani yardım için yola çıkan ve Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan 'Conscience' gemisindeki 5 Türk mürettebat, bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye döndü.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan ve sağlık durumları iyi olan 5 Türk mürettebat, bu akşam Türk Havayolları'nın tarifeli uçağı ile Malta üzerinden Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na saat 22.40 sıralarında iniş yapan uçakta bulunan gemi çalışanları, ülkelerine dönmenin sevincini yaşadı. - İSTANBUL