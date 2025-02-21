Salih Selimoğlu'ndan Gazze'deki Çocuk Ölümlerine Dikkat Çeken Sergi - Son Dakika
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Salih Selimoğlu'ndan Gazze'deki Çocuk Ölümlerine Dikkat Çeken Sergi

Ünlü Ressam Salih Selimoğlu, Gazze'de hayatını kaybeden 4 bin 500 çocuğun ismini yazdığı 52 yastıkla 'Derin Uyku' adlı bir sergi açıyor. 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında sergilenecek olan eserleri, savaşlarda yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmek amacıyla oluşturdu. Selimoğlu, sanatın gücüyle bu çocukların sesini duyurmayı hedefliyor.

21.02.2025 14:36
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Gazze'de yaşanan çocuk ölümlerine dikkat çekmek isteyen Ressam'dan anlamlı sergi

İSTANBUL - Gazze'de hayatını kaybeden çocukların ismini 52 yastığa yazarak ölümlere dikkat çekmek isteyen ünlü Ressam Salih Selimoğlu 52 yastığa çocukların ismini yazdı. Savaşta hayatını kaybeden 4 bin 500 çocuğun isminin yer alacağı sergi 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında açık olacak.

Çizdiği birbirinden güzel resimlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ressam Salih Selimoğlu hayata geçirdiği son projesiyle Gazze'de yaşanan İsrail zulmünü dünyaya duyurmayı amaçladı. Gazze'de bir yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmek ve yaşanan zulmü gösterebilmek adına 52 yastığa çocukların ismini yazdı. Savaşta hayatını kaybeden 4 bin 500 çocuğun isminin yer alacağı sergi 24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında açık olacak.

Yeryüzünde ki savaşlarda ölen çocukları sanat diline dönüştürmeyi amaçladım

Dünya genelinde yaşanan savaşlarda ölen çocuklara dikkat çekmek istediğini belirten Ressam Salih Selimoğlu, "Bir estalasyon çalışmamız. Yaklaşık savaş başladıktan sonra çocuk ölümleri yeryüzünde sadece Gazze'de değil çeşitli yerde hak mağduru çocuklar var. Bunu nasıl sanat diline dönüştürüp insanlara somut şekilde sunabilirim diye düşündüm. Aklıma yastık geldi. Yastık bizim feragat dediğimiz yani kafamızı koyup düşüncelerimizi stresimizle oraya sığındığımız bir yer. Derin uykuya dalmak istediğimiz bir yer. Projenin ismi de zaten 'derin uyku'. Bu çocuklarımızı bu yastıklara kafasını yastıklara koyup yarın kalkma umuduyla. Maalesef kimisi 1 aylık iken 10 günlük bebekler iken bu yastıklarda o derin uykudan bir daha uyanmadılar. Diğer yönü ile bu beyaz oluşu saflık ve temizliğin simgesidir. Aynı zamanda 52 tane yastığın kullanılması 52 hafta boyunca 1 sene boyunca şehit olan çocuklarımızın isimleri ve yaşları yazıyor" dedi.

İnsanların hislerine tercüman olmak istedim

Sergide insanlarına duygularına tercüman olmak istediğini belirten Salih Selimoğlu, "Sadece Gazze üzerinden bütün dünyadaki çocukların, insanların hislerini duygularını tercüman olmak istedim. Yaklaşık 4 bin 500 isim var. Bir nebzede olsa kendi sanatımla bu çocukların nedensiz haykırışlarına tercüman olabilmişimdir. Bu proje 6-7 ay sürdü. Tepkiler güzeldi fakat çekindiğim bir nokta vardı Gazze üzerinden bir rank mı elde etmeye mi çalışıyor? Sanat üzerinden böyle tepkiler alırım diye düşündüm. Akademisyen arkadaşlarımla görüştüğümde hem bu projeden sponsor almadığım ve satış olmadığı için öyle tepki de sıfıra çıktı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Kültür, Ressam, Sanat, Yerel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Salih Selimoğlu'ndan Gazze'deki Çocuk Ölümlerine Dikkat Çeken Sergi - Son Dakika

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