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Salihli Belediyesi 2023 yılında bin 221 çiftin nikahını kıydı - Son Dakika
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Salihli Belediyesi 2023 yılında bin 221 çiftin nikahını kıydı

Salihli Belediyesi, 2023 yılında evlilik kararı alan bin 221 çiftin nikah akdini gerçekleştirerek mutluluklarına ortak oldu. Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesine başvurarak evlilik kararı alan çiftlerin nikahları, Evlendirme Memurları Filiz Kahraman ve Mustafa Türkay tarafından kıyıldı. Yabancı evlilik sayısı ise 41 olarak gerçekleşti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yıl boyunca 101 çiftin nikahını bizzat kıyarak mutluluklarına ortak oldu ve çiftlere fincan takımı hediye etti. Başkan Kayda, evlilik kararı alan tüm çiftlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı diledi ve 2024 yılının Türkiye ve Salihli'ye sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Salihli Belediyesi 2023 yılında bin 221 çiftin nikahını kıydı
03.01.2024 - 12:06,
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Salihli Belediyesi, 2023 yılında evlilik kararı alan bin 221 çiftin nikah akdini gerçekleştirerek mutluluklarına ortak oldu.

Salihli'de 2023 yılı içerisinde bin 221 çift, "mutluluğa evet" dedi. Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesine başvurarak evlilik kararı alan bin 221 çiftin nikahları Evlendirme Memurları Filiz Kahraman ve Mustafa Türkay tarafından kıyılırken yabancı evlilik sayısı da 41 olarak gerçekleşti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, yıl boyunca 101 çiftin nikahını bizzat kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Başkan Kayda, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" diyerek nikahlarını kıydığı tüm çiftlere fincan takımı hediye etti.

Evlilik kararı alan tüm çiftlere, bir ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı dileyen Başkan Kayda, 2024 yılının Türkiye ve Salihli'ye sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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