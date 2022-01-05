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Salihli'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Salihli'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

05.01.2022 12:55
Salihli'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Salihli Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 13 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli Belediye Meclisi olarak 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Üzüntüleriyle ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılda da aynı heyecan ve çalışma azmiyle güzel şehrimize daha büyük projeler ve hizmetler kazandıracağız. 2022 yılının tüm hemşehrilerime sağlık, mutluluk, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni ediyor, ülkemizin huzuru ve milletimizin birliği adına her türlü bölücü faaliyetler ile Kovid salgınının son bulmasını diliyorum. Bütün hemşehrilerimin yeni yılı kutlu olsun" dedi.

Belediye Meclisinde temsil edilen siyasi partiler adına, MHP Grup Sözcüsü İsa Yıldırım, AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Uyğun, CHP Grup Sözcüsü Abdülkadir Yavuz Özdem ve İYİ Parti Grup Sözcüsü Ulvi Murat Tunca da, meclis üyelerinin, belediye çalışanlarının ve Salihli halkının yeni yılını kutladı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, ilk olarak Denetim Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Komisyona, MHP'den İsa Yıldırım ve İrfan Demir, CHP'den Abdülkadir Yavuz Özdem ve Tamer Aluş, AK Parti'den Fethi Söğüt oy birliği ile seçildi.

Belediyedeki dolu memur kadrolarında derece değişiklik cetvelleri ile tam zamanlı sözleşmeli personel ücretleri, Kurtuluş, Yılmaz ve Caferbey Mahallelerinde Gündemde 6,7 ve 8. Maddelerde bulunan imar plan değişikliği talepleriyle ilgili olarak Komisyonlardan gelen raporların oy birliği ile kabul edildi. Salihli Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Notları ile ilgili çalışmanın devam etmesi için İmar Komisyonuna ek süre verilirken, Yağmurlar Mahallesinde 149 ada 11 parselde bulunan ve mülkiyeti Salihli Belediyesine ait olan taşınmazın içme suyu deposu yapılması için 25 yıllığına MASKİ'ye tahsis edilmesi talebiyle ilgili Hukuk ve Tarifeler ile İmar Komisyonlarından gelen rapor oybirliği ile kabul edildi. Karayahşi Mahallesinde bulunan park ile futbol sahasına genç yaşta hayatını kaybeden İsmet Akaydın ve Batuhan Kerimoğlu isimlerinin verilmesi talebi de oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı da içkili yer bölgeleriyle ilgili daha kapsamlı çalışma yapmak üzere 05.07.2021 tarih ve 9353 sayılı müzekkerenin meclis gündeminden çekilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA

Salihli'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Salihli'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Salihli'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

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Milliyetçi Hareket Partisi, İsa Yıldırım, Zeki Kayda, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salihli'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salihli'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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