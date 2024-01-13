Salihli Emniyet Müdürlüğünde 4 kişi komiserliğe terfi etti

Manisa'nın Salihli ilçesi Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan 4 kişi komiserliğe terfi etti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Asayiş Büro Amiri Onur Öztürk, Terörle Mücadele Büro Amiri Özgür Kılınç, Çevik Kuvvet Amiri Ufuk Koyun ile Aile İçi ve Çocuk Büro Amiri Esma Galatalı, komiser yardımcılığından komiserliğe terfi etti.

Komiserliğe terfi eden Öztürk, Kılınç, Koyun ve Galatalı'nın rütbelerini Kaymakamlık Binasında düzenlenen törenle, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran birlikte taktı.

Komiser Öztürk, Kılınç, Koyun ve Galatalı, bir üst rütbeye yükselmenin mutluluğu ve heyecanını yaşarken, Kaymakam Sağlam ise yeni rütbelerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. - MANİSA