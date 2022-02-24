Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi'ye emanet - Son Dakika
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Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi'ye emanet

24.02.2022 16:26
Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi'ye emanet

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı Ümit Türkgeldi oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı Ümit Türkgeldi oldu.

Salihli Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongrede 45 yıllık başkan Celil Şenal aday olmazken, tek liste ile gidilen seçimlerde odanın yeni başkanı Ümit Türkgeldi seçildi.

Kongrede konuşan odanın 45 yıllık Başkanı Celil Şenal, Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Türkiye'de tek olan odalardan birisi olduğunu söyledi. Şenal, Kunduracılar isminin yaşatılması için üyelerin odalarına sahip çıkmalarını istedi. Odanın yeni başkanı Ümit Türkgeldi ise Salihli Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ayakta tutmak için mücadele edeceklerini ve Ahilik Kültürünün yaşatılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından koltuğu bırakan 45 yıllık başkan Celil Şenal'a, MESOB Başkanı Hasan Geriter ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Erdal Tunca tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Ümit Türkgeldi Başkanlığındaki Salihli Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Celil Şenal, Muammer Demirci, Serkan Duman, Sedat Türeli, Selim Akbaş ve Hasan Kaya'dan oluşurken, denetim kurulu ise Mehmet Sezgin Yaşar, Mehmet Ali Çakmak ve Hasan Doğan'dan oluştu. - MANİSA

Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi'ye emanet
Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi'ye emanet
Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi'ye emanet
Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi'ye emanet
Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi'ye emanet
Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi'ye emanet

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Esnaf ve Sanatkarlar, Salihli, Türkiye, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salihli Kunduracılar Ümit Türkgeldi'ye emanet - Son Dakika


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