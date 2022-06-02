Salihli'ye yapılacak hizmetler değerlendirildi - Son Dakika
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Salihli'ye yapılacak hizmetler değerlendirildi

02.06.2022 12:05
Salihli'ye yapılacak hizmetler değerlendirildi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı makamında ağırladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı makamında ağırladı. Başkan Kayda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'de yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım ile istişarelerde bulundu.

İlçe ziyaretlerinde Salihli'ye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Mezarlıklar Daire Başkanı Gökhan Aslan, Zabıta Müdürü Selçuk Yıldız, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Onur Papuççuoğlu ve Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçede yapılacak yeni hizmetleri değerlendirdiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, "Cengiz Başkanımızın size ve Salihlili hemşehrilerimize selamını getirdim. Büyükşehir Belediyemiz ile Salihli Belediyemiz işbirliğinde ilçemize kazandıracağımız hizmetler hakkında Zeki Başkanımız ile istişarelerde bulunduk. Yaptığımız planlama dahilinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Nezaket ziyaretlerinden dolayı Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ile beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kayda, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Salihli'de büyük hizmetleri ve yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile güç birliği yaptıklarını ifade eden Başkan Kayda, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte olmaktan, aynı yolu yürümekten ve Salihli'mize hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere Genel Sekreterimize, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, MASKİ Genel Müdürümüz ile daire başkanlarımıza ve tüm ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve İbrahim Karaca, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan da hazır bulundu. - MANİSA

Salihli'ye yapılacak hizmetler değerlendirildi
Salihli'ye yapılacak hizmetler değerlendirildi

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Kaynak: İHA

Zeki Kayda, Salihli, Manisa, Yerel, Son Dakika

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