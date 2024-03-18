Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla program düzenlendi.
Program; Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu ile başladı. Kültür Merkezi'nde devam eden anma program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı, sinevizyon ve oratoryo gösterisi yapıldı. Program, öğretmenlerin müzik dinletisiyle sona erdi.
Düzenlenen programa; Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Koordinatör Kaymakamlar Alper Kırgıl ve İbrahim Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, kurum amirleri, vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları katıldı. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Samandağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi programı düzenlendi - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.