Samandağ\'da meydana gelen deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ihbar gelmedi

Hatay Valiliği, Samandağ ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini duyurdu.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay Valiliğinden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı deprem dairesinden alınan bilgi doğrultusunda 10 Ocak 2024 tarihinde saat 22.38'de Hatay Merkezli Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD Arama Kurtarma Ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - HATAY