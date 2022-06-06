Samandağ'ın gururu oldu... Gastronomi Köyü örnek proje seçildi - Son Dakika
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Samandağ'ın gururu oldu... Gastronomi Köyü örnek proje seçildi

06.06.2022 14:00
Samandağ'ın gururu oldu... Gastronomi Köyü örnek proje seçildi

Hatay'da, Samandağ Belediyesinin ortaklığı ile kurulan Samandağ Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi tarafından hazırlanan Gastronomi Köyü Projesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen 25 bin proje arasından örnek proje seçilerek Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr.

Hatay'da, Samandağ Belediyesinin ortaklığı ile kurulan Samandağ Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi tarafından hazırlanan Gastronomi Köyü Projesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen 25 bin proje arasından örnek proje seçilerek Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından plaketle ödüllendirildi.

Samandağ Belediye Başkanı Av Refik Eryılmaz'ın çabaları ile çok kısa bir süre içerisinde vatandaşların hizmetine girmeye hazırlanan, Türkiye'de ilk ve tek Gastronomi Köyü Projesi, ilçede onlarca genç ve kadına istihdam sağlamakla birlikte ilçe turizmine önemli ölçüde katkı sunacak.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Haklı gururu yaşıyoruz" başlığı ile haberi Samandağ halkı ile paylaştı.

Başkan Eryılmaz açıklamasında, "Belediyemizin ortaklığı ve öncülüğünde kurduğumuz, Samandağ Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi'nin hazırladığı Gastronomi Köyü projemiz TKDK'dan sağlanan hibenin de yardımıyla halkımızın hizmetine girmeye hazırlanıyor. Güzide ilçemizi ziyaret eden misafirlere konaklama imkanı ile yöresel lezzetlerin tadına varma imkanı sunacak olan Gastronomi Köyü Projemiz, Türkiye genelinde TKDK tarafından desteklenen 25 bin proje arasından örnek proje seçilerek Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından plaketle ödüllendirildi. İlçemiz turizmine de canlılık kazandırıp, Hatay'a katma değer katacak olan, aynı zamanda kadın ve genç istihdamına da katkı sağlayacak olan Hatay Gastronomi Köyü'müzün ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı. - HATAY

Samandağ'ın gururu oldu... Gastronomi Köyü örnek proje seçildi
Samandağ'ın gururu oldu... Gastronomi Köyü örnek proje seçildi
Samandağ'ın gururu oldu... Gastronomi Köyü örnek proje seçildi
Samandağ'ın gururu oldu... Gastronomi Köyü örnek proje seçildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samandağ'ın gururu oldu... Gastronomi Köyü örnek proje seçildi - Son Dakika

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