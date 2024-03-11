Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet Belgeseli İzmirlilerle Buluşuyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 1940'lı yılların toplumcu gerçekçi edebiyat kuşağının en önemli yazarlarından Samim Kocagöz'ün hayatını anlatan "Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet" adlı belgesel İzmirliler ile buluşuyor. Kocagöz'ün 1916'da İzmir'de doğup 1993'te İstanbul'da vefat ettiği 77 yıllık hayatını konu alan belgesel, bugün saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat'ta izleyiciye sunulacak.

Toplumcu gerçekçi edebiyatın önemli isimlerinden biri olan Samim Kocagöz'ün hayatını anlatan "Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet" adlı belgesel, Anadolu'da seyirciyle buluşuyor. Bir yıllık çalışmanın sonunda ilk gösterimi İstanbul'da yapılan belgesel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bugün saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat'ta ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Belgesel Anadolu gösterimleri kapsamında dün de Aydın Söke'deki Efes Kültür Merkezi'nde gösterilmişti.

EDEBİYAT ÇEVRELERİNİN YORUMLARINA DA YER VERİLİYOR

Ödüllü yönetmen Mesut Gengeç'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Kocagöz'ün 1916'da İzmir'de doğup 1993'te İstanbul'da vefat ettiği 77 yıllık hayatını konu alıyor. Belgeselde Kocagöz'ün aile yaşamı, yazarlık serüveni, eserleri ve edebiyat dünyasına katkıları ele alınıyor. Türk edebiyatının önemli yazarlarından Doğan Hızlan, Feridun Andaç, oyuncu Tamer Levent, eski Dışişleri Bakanı yeğeni Şükrü Sina Gürel, oğlu Şükrü Kocagöz ve kendisini tanıyan İzmirli edebiyat çevrelerinin yorumlarına yer verilen belgeselde Kocagöz'ün eserlerinden alıntılar da okunuyor.

ARŞİV NİTELİĞİ TAŞIYAN BELGESEL

Edebiyat dünyasına kaynak oluşturacak arşiv niteliği taşıyan belgeselin seslendirmesini Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden oyuncu Tamer Levent yaptı. Belgeselin müzikleri de birçok önemli dizi, film ve belgesel projesinde imzası bulunan Yıldıray Gürgen'e ait.

Belgeselde Samim Kocagöz'ün hayatı ve önemli dönemleri drama canlandırmalarla izleyiciye aktarıldı. Bu sayede Kocagöz'ün eserlerinde yer alan karakterler ve hikayeler canlanarak belgesele derinlik katıldı. Belgeselin yönetmenliğini birçok başarılı belgeselde imzası bulunan ödüllü yönetmen Mesut Gengeç üstlendi. Belgesel projesinin genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje kurgu sorumluluğunu Yılmaz Aydın yaparken senaryosunu Cansu Yücelen yazdı.

"SAMİM KOCAGÖZ'ÜN HAYATINI DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Arşiv niteliği olacak bir çalışmaya imza attıklarını belirten Yönetmen Mesut Gengeç, "Samim Kocagöz'ün Aydın Söke'de başlayan ve 77 yıllık yaşamına sığdırdığı tüm önemli dönemleri anlatan belgeselimiz 'Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet' ile Anadolu'da izleyicilerimizle buluşmaya hazırız. Samim Kocagöz'ün hayatı, her yönüyle çok değerli bir yazar öyküsünü barındırıyor. Büyük bir titizlikle hazırladığımız bu belgeselde, yazarın yaşamına dair tüm tanıklıkları, hatıraları ve eserlerini aktarmaya çalıştık. 1 yıl süren çekimler boyunca özel belgeleri inceledik ve yazarın yakın çevresiyle de görüşmeler gerçekleştirdik. Bu çalışma, aynı zamanda edebiyat dünyamıza da ışık tutuyor. 1940'lar aydın kuşağının yaşadığı ağır dönemin tüm zorluklarını yaşamış bir isim olan Samim Kocagöz, edebiyat yazarı olarak çalışkanlığı, yardımseverliği ve insani yönüyle birçok kişiye örnek olacak bir isim. Belgeselde, Samim Kocagöz'ün hayatını derinlemesine ele alarak bu değerli edebiyat insanını tüm yönleriyle izleyiciye tanıtmayı amaçladık. Anadolu'daki izleyicilerimizle buluşmak ve Samim Kocagöz'ün eserleri hakkında sohbet etmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.