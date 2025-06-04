Samsat\'ta Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi.

Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizesinde düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası tamamlandı. Turnuvaya, Samsat Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Devlet Hastanesi ve ayrıca sağlık çalışanları takım çıkararak katılım sağladı.

Yapılan turnuva sonunda Samsat Devlet Hastanesi ile Samsat Kaymakamlığı final oynadı. Final sonunda ise İlçe Devlet Hastanesi şampiyon, Kaymakamlık takımı ise ikinci oldu. Takımların kupa ve madalyalarını Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, Belediye Başkanı Halil Fırat ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedir Tekdal verdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedir Tekdal yapmış olduğu açıklamada, centilmence tamamlanan, bir şenlik havasında geçen futbol turnuvasını daha geride bırakmış olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, katılım sağlayan bütün takımlara ve turnuvaya renk katan Samsatlı sporseverlere teşekkür etti. - ADIYAMAN