Samsun, 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası Alacak

Milli Mücadele döneminde gösterdiği yararlılık dolayısıyla 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından istiklal madalyası ile ödüllendirilen Samsun, madalyasına 101 yıl sonra kavuşacak.

Samsun Mavnacılar (gemilere yük götürüp getiren güvertesiz büyük tekne) Loncası, 1919 yılında istiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde İstanbul'dan Anadolu'ya mühimmat taşıyarak bağımsızlık destanına yön veren isimsiz kahramanlar arasında bulunuyordu. Yapılan fedakarlıklardan dolayı 11 Şubat 1924'te TBMM tarafından Trabzon ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesiyle birlikte istiklal madalyası ile onurlandırılan Samsun, madalyasına aradan geçen zaman zarfında kavuşamadı.

Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Samsun Valiliğince düzenlenen sergi çalışması kapsamında Samsun'a istiklal madalyası ve beratı verilmesine ilişkin meclis tutanaklarına ulaşıldı.

Bunun üzerine Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından başlatılan çalışmalar, AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un girişimleriyle Samsun'a, 101 yıl önce hak ettiği istiklal madalyasının teslim edilmesi kararlaştırıldı. - SAMSUN