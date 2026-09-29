Samsun Atakum\'da panelde belediye işçilerinin örgütlenme deneyimleri ele alındı

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Atakum Belediyesi İşçi Dayanışması tarafından düzenlenen "Anlatılan senin hikayendir: İşçinin sözü, kentin yarını" konulu panelde işçilerin örgütlenme deneyimleri, sendikal mücadele ve yerel yönetimlerde emekçilerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen panele eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, BİR-TEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu katıldı.

Atakum Belediyesi İşçileri Dayanışması adına konuşan Fatma Ayyıldız Sayım, yaklaşık üç yıl boyunca maaşların düzensiz ödenmesi ve belediye içerisinde yaşadıkları baskı ve mobbinglere karşı İşçi Dayanışması oluşturduklarını anlattı.

Örgütlenme sürecinin kendileri açısından kolay olmadığını belirten Sayım, farklı birimlerde ve binalarda çalışan işçilerin birbirlerini tanımakta dahi zorlandığını ifade etti. Sayım, "Biz o süreci ilmek ilmek örerek bugünlere geldik. Azımsanmayacak bir noktaya geldik. Baktığımızda biz bile başlangıçta bu kadar uzun bir sürecin örgütlenebileceğini düşünemiyorduk" dedi.

"İŞÇİLER SENDİKALARINA RAĞMEN DİRENİŞ GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDA KALDILAR"

BİR-TEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, belediye işçilerinin yaşadığı sorunların sendikal mücadele açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Atakum Belediyesi işçilerinin sendikalı olmalarına rağmen ücretlerini alamadıkları için eylem yapmak zorunda kaldıklarını belirten Türkmen, "Bu işçilerin bir sendikası var. Yani kağıt üzerinde bu işçiler sendikalı. Bu işçilerin aidat verdiği, bu belediyede, bu iş yeriyle ilgili toplu sözleşme yapan bir sendika var" dedi.

Ücretlerin belirli bir süre ödenmemesi durumunda işçilerin yasal haklarının bulunduğunu ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki işçi arkadaşlar kağıt üzerinde, yani sözde örgütlü olmalarına rağmen, bir sendikaları olmasına rağmen bu mağduriyetleri için, bu gasbedilen, aylardır ödenmeyen ücretleri için sendikaya rağmen bir eylem, bir direniş gerçekleştirmek zorunda kaldılar."

"YÜRÜYÜŞ BİÇİMİMİZİ DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da, "Türkiye'de her şey mümkün. Ama yürüyüş biçimimizi değiştirmemiz lazım. Düşünüş biçimimizi değiştirmemiz lazım" dedi.

Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise sağlık emekçisi olarak 25,5 yıl çalıştığını ve sendikal örgütlenme içerisinde çeşitli görevler üstlendiğini belirterek, sendikaların zaman içerisinde siyaset ve kurumsal bürokrasiyle daha fazla ilişkilendiğini anlattı.