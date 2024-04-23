Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi\'nde çocuk oturumu yapıldı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi çocuk oturumu yapıldı. Mecliste talep ve istediklerini açıklayan çocuklar dünyada savaşın bitmesini istedi.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 17 ilçeden Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gelen çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın ve meclis üyelerinin koltuklarına oturdu. Meclis Başkanlığı'nı Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emine Gülcan yaparken, katip üyelerini ise Rüşa Bilal Şahin ve Gül Su Bebek yaptı. Meclise gelen 17 ilçe temsilcisi öğrenci talepleri tek tek okurken meclise katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise not alarak meclisi takip etti. Çocuklar en çok dünyada savaşın bitmesini isterken ayrıca kendi ilçelerine daha fazla sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yapabilecekleri alanlar, farklı şehirlere gezilerin yapılmasını ve okullarının daha fazla iyileştirilmesini talep ettiler.

"Çocukları geziye göndererek başlayalım"

Meclis sonunda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Dünyada bayramını kutlamayan, çocuk olduğunun farkına varamadan yaşayan, savaşlarla, açlıklarla, hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalan çocukları unutmayarak güzel bir empati örneği sergilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Talepleriniz aldım. İlettiğini talepleri arkadaşlarımızı hepsini topladılar. Bende not aldım. Şuradan başlayalım; Buradaki birlikte olduğumuz tüm arkadaşları İstanbul olur, Çanakkale olur, Ankara olur ya da hepsi olur. Milli Eğitim Müdürümüz ile planlayacağız. Sizleri buraları gezmeye göndererek başlayalım. İkinci olarak ilçemiz arası geziler düzenleyelim. Bu sayede Samsun'un ilçelerini hep birlikte gezmiş olalım. Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler ve diğer kadroları ile birlikte Samsun'da önemli işlere imza atıyorlar. Bizde onların yanlarında olarak sizlere en güzel şartları sağlamanın arzusu içerisindeyiz. Okul bahçelerinde başlayacak bir çalışmaları var. Bizde bir kısmına destek verelim. Yazın gezici sinemalarla ilçelerinde sinema olmayan kardeşlerimizi sinema ile buluşturalım. Tiyatro faaliyetleri ile buluşturalım arzusundayız. Bunu 17 ilçemizde hayata geçireceğiz. Bunun da sözünü vermiş olalım" dedi.

Meclis bitiminde Başkan Halit Doğan, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve çocuklar, Tütün İskelesi'nden Karadeniz'e barış için karanfil bıraktı. Çocuklar ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye tarafından Kurtuluş Yolu'nda yapılan çocuk şenliğinde gönüllerince eğlendi. Şişme oyun parklarında vakit geçiren çocuklar çalınan müziklerle dans etti. - SAMSUN