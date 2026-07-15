Samsun\'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, şehitler dualarla anılırken, vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa yoğun ilgi gösterdi.

Anma etkinlikleri, saat 19.00'da 56'lar mevkisinden başlayarak İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı güzergahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda aziz şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi. 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ekibi tarafından Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya sancak teslim edildi. Etkinlikte İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu belgesel ile "Direnişten Dirilişe Samsun" belgeseli izletildi. Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı gösteri sunarken, öğrenciler şiirler okudu. 15 Temmuz'u anlatan video gösterimleri de katılımcılarla buluşturuldu.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma meydandaki dev ekrandan takip edildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril de şiir okurken, protokol üyeleri günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

"Mesele doğrudan doğruya milletin iradesine ve devletin istikbaline sahip çıkma meselesiydi"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bundan 10 yıl önce o zifiri karanlık gecede, vatanımızın kalbine saplanmak istenen hançeri gördük. Silahla özgürlüğümüze göz diken hainlerin pususuna şahit olduk. Ama unuttukları, asla hesap edemedikleri bir şey vardı: Bu millet esaret zincirlerini çoktan kırmıştı! Bu milletin her bir ferdi, göğsünde imanı, elinde bayrağıyla o gece meydanlara akmış ve tüm dünyaya bu vatanın kime ait olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz gecesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' sözü, Ankara'nın, İstanbul'un, Samsun'un, Türkiye'nin her bir karış toprağında çıplak ellerle yeniden yazıldı. O gece tanklar çıktı, jetler bombaladı ama millet geçilmedi. Türkiye yenilmedi. Bu millet irade bizim diyerek bu ülkenin kaderini masa başında oturan şer odaklarına teslim etmedi. Vatan bizim diyerek gökte dalgalanan ay-yıldızlı bayrak için, minarelerden yükselen salalar, ezanlar için canı cana, kanı kana katıp tek bir yumruk olmayı tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım' diyerek ortaya koyduğu kararlı duruş ve tarihi çağrı, dalga dalga tüm Anadolu'yu sardı. Meydanlara yönelen milyonlarca insanın omuzlarında tarihimizin yükü, yüreklerinde vatan sevgisi, gözlerinde ise çocuklarına bırakacakları yarınların sorumluluğu vardı. O gece insanlar korkularını evlerinde bırakıp meydanlara yürüdüler, tankların önüne siper oldular ve kurşunlara karşı sarsılmaz imanlarıyla, ay yıldızlı bayraklarıyla dikildiler. Çünkü mesele doğrudan doğruya milletin iradesine ve devletin istikbaline sahip çıkma meselesiydi" dedi.

"15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha Milli Birlik Ruhu olarak ortaya çıkmıştır

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise, "15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün hain kalkışmasının Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin 10. yılında demokrasi şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor; milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. Cenab-ı Allah'ım o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ve asırlar boyunca vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımızın ruhlarını şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin inşallah. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan kahraman gazilerimize de şükranlarımı ve teşekkürlerimi huzurlarınızda ifade etmekten ayrı bir onur ve gurur duyduğumu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir asır önce aziz Türk milletine birlik ve beraberlik içerisinde işgalci devletlere karşı mücadele azim ve iradesi veren Çanakkale, 19 Mayıs ve Kuva-yı Milliye ruhu ve doğusundan batısına Karadeniz'in hırçın dalgaları ve işgalci güçlerin donanmalarıyla mücadele ederek cepheye silah ve mühimmat taşıyan İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit ve kahraman evlatlarına destan yazdıran Milli Mücadele ruhu 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha Milli Birlik Ruhu olarak ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Anma programında Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları tarafından "Kahramanlık Türküleri" seslendirilirken, Kurra hafızları Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. İl Müftülüğü Tasavvuf Musiki Korosu da ezgiler seslendirdi dedi.

Etkinlikler kapsamında gece saat 00.13'te Samsun'daki tüm camilerde sela okundu. Program, İl Müftülüğü Tasavvuf Musiki Korosu'nun ezgileriyle sona erdi.

Yürüyüş ve meydandaki anma etkinliklerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kaymakamlar, il müdürleri, siyasi partiler başkanları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN