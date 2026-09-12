Samsun'da 80 aile konut mağduru oldu, müteahhit ile kooperatif anlaşmazlığı teslimatı durdurdu - Son Dakika
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Samsun'da 80 aile konut mağduru oldu, müteahhit ile kooperatif anlaşmazlığı teslimatı durdurdu

Samsun\'da 80 aile konut mağduru oldu, müteahhit ile kooperatif anlaşmazlığı teslimatı durdurdu
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Samsun'da 197 daireli konut projesinden ev alan yaklaşık 80 aile, müteahhit ile kooperatif arasındaki hak ediş ve satış yetkisi anlaşmazlığı nedeniyle dairelerini teslim alamadı. Aileler, aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığını iddia ederek yetkililerden çözüm istedi.

Samsun'da bir konut projesinden ev satın alan yaklaşık 80 aile, müteahhit ile kooperatif arasında yaşanan sorunlar nedeniyle dairelerini teslim alamadı. Basın açıklaması yapan mağdur aileler, aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığını iddia ederek yetkililerden çözüm istedi.

Samsun'da bir konut projesinden ev satın alan yaklaşık 80 aile, müteahhit ile kooperatif arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dairelerine kavuşamadıklarını öne sürdü. 197 daireden oluşan projede, 23 Ekim 2020 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında müteahhitten ev satın aldıklarını belirten aileler, yıllarca biriktirdikleri paralarla aldıkları dairelerin teslim edilmediğini ve tapularını alamadıklarını ifade etti. Aralarında emekli, memur, öğretmen, sağlık mensubu, emniyet mensubu, esnaf ve yurtdışında çalışan vatandaşların da bulunduğu aileler, kooperatif ile müteahhit arasında yaşanan hak ediş ve satış yetkisi anlaşmazlığının inşaatın durmasına neden olduğunu iddia etti.

"Pek çoğumuzun aile düzeni ve psikolojisi bozulmuş durumdadır"

Mağdur aileler adına açıklama yapan Veysel Gür, "Bizler yaklaşık 70-80 aile ki bu aileler içerisinde emekli, memur, öğretmen, sağlık mensubu, emniyet mensubu, esnaf, yurt dışı gurbetçi çalışan kardeşlerimizden oluşmaktadır. Bizler dişimizden tırnağımızdan arttırmış olduğumuz helal birikimlerimizi ev alma hayali ile kaybetmiş, çaresiz durumdayız. Pek çoğumuzun aile düzeni ve psikolojisi bozulmuş durumdadır. Çocuklarımızın ve kendimizin geleceği çalınmış, mağdur edilmiş durumdayız" dedi.

Gür, 23 Kasım 2020 yılında noter sözleşmesinde belirtilen SS Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi ile müteahhit A.C. arasında düzenlenme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden, müteahhit ve işin yüklenicisi A.C.'den sözleşme karşılığı daire satın aldıklarını belirterek, "Geçen süre içerisinde A.C. ve SS Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi arasında yaşanan sorunlar nedeniyle mağdur edilmiş durumdayız. Şöyle ki: Sözleşmede yazan hak ediş şartlarının sağlanmış olmasına rağmen, hakkediş bedellerinin Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifince müteahhide devredilmemesi, müteahhidi zor durumda bırakmıştır" diye konuştu.

"Satış yetkisinin verilmemesi inşaatların durmasına neden oldu"

Müteahhit Adem Canbolat'ın noterden hak ediş bedeli satış yetkisinin verilmesi yönünde ihtarname gönderdiğini ancak kooperatifin bu talebi yerine getirmediğini savunan Gür, "İlgili projede 197 adet daire mevcuttur. Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi ile müteahhit A.C. arasındaki sözleşmede; belirli bir tamamlanma seviyesine getirilmesi halinde satış yetkisinin müteahhit A.C. verilmesi şarta bağlı iken Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi satış yetkisini vermeyerek hem müteahhit A.C.'yi hem de sözleşme karşılığı müteahhit A.C.'den daire satın alan bizleri mağdur etmiştir" ifadelerini kullandı.

Gür, kooperatifin müteahhit ile yapmış olduğu sözleşmenin şartlarını yerine getirmediğini ve denetim görevini de yerine getirmediğini ileri sürerek, "Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi, müteahhit A.C. ile yapmış olduğu sözleşmenin şartlarını yerine getirmediği gibi aynı zamanda taşore etmiş olduğu işin seyri, harcamaları, kaç adedinin satıldığı, ne kadar para tahsil edildiği ve benzeri konularda denetim görevini yerine getirmeyip müteahhide sebep göstermeksizin sözleşmede yazan dairelerin devir edilmesine engel olarak sorunlu hale getirmiştir. SS Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifinin, müteahhit A.C. satış yetkisi vermemesi müteahidi zora sokmuştur. Bu durum, bizlerin tapularını alamamalarına ve projedeki inşaatların durmasına neden olmuştur" şeklinde konuştu.

"Türk adaletine güvenerek savcılara seslenmek istiyoruz"

Müteahhit A.C.'nin daireleri kendilerinden topladığı paralarla yaptığını öne süren Gür şunları söyledi:

"Müteahhit A.C. bu görmüş olduğunuz daireleri, bizlerden topladığı paralar ile yapmıştır. Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi arsası üzerine yapılan bu binalar, arsanın değerlenmesine ve kooperatifin sebepsiz zenginleşmesine neden olmuştur. Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi biz mağdurlarla hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmemiş hatta projenin tamamlanması için kendilerine yapmış olduğumuz teklifleri dahi geri çevirmişlerdir. Kooperatif ve avukatları; 'Siz buradan bir şey alamazsınız, hayatta kazanmak kadar kaybetmek de var.' diyerek bizim kaybettiğimizi ifade edip, mağduriyetimizle ilgilenmemişlerdir. Bizi muhatap olarak yurt dışında bulunan müteahhit A.C.'ye yönlendirmişlerdir. Türk adaletine güvenerek, buradan Türkiye Cumhuriyeti savcılarına seslenmek istiyoruz. Bizler 70-80 aile son derece mağdur durumdayız."

Mağdur aileler ise 2020 yılından ödedikleri 500, 850 bin gibi paraların bugün yüksek meblağlar olduğunu, müteahhittin finansal sıkıntılar nedeniyle aynı daireyi 3-4 kişiye sattığını belirterek yetkililerden yardım istediler.

Müteahhit A.C.'nin yurt dışında olduğu öğrenilirken kooperatif başkanı M.A. ise iddialarla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da 80 aile konut mağduru oldu, müteahhit ile kooperatif anlaşmazlığı teslimatı durdurdu - Son Dakika

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