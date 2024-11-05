Samsun'da Aile Hekimliği Tepkisi - Son Dakika
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Samsun'da Aile Hekimliği Tepkisi

Samsun'daki sağlık örgütleri, Aile Hekimliği Yönetmeliği'ndeki değişikliklere karşı protesto düzenledi.

05.11.2024 23:53
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun'daki sağlık örgütleri, Sağlık İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin tepkilerini dile getirdi. Samsun Tabip odası başkanı Dr. Sema Aydoğdu, "Aile Hekimliği uygulaması gittikçe hekimi ve aile sağlığı çalışanlarını daha çok üzen, yoran, yıpratan bir sürece doğru ilerlemektedir" dedi.

KESK, SES, Samsun Tabip Odası, SAHED (Samsun Aile Hekimleri Derneği) ve Hekim-Sen, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü önünde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişikliklere "hayır" demek için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan Samsun Tabip odası başkanı Dr. Sema Aydoğdu şunları söyledi:

"2007 Mart ayında 10 pilot il arasında Samsun Aile Hekimliği de pilot uygulamada geçen en büyük illerden biriydi. Dolayısıyla Aile Hekimliği uygulamasında 2007 Mart'tan beri oldukça tecrübeli olan, sayısal olarak da ciddi bir çoğunluğa ve muayene sayısına sahip olan bu ilin SAHED başta olmak üzere aile hekimlerinin sesinin sözünün dinlenmesi bu dava için çok kıymetlidir. Aynı zamanda yetkililer ve bakanlık için de oldukça yol göstericidir. Dokuz ay benim de çok severek yaptığım aile hekimliği uygulamamda gördüklerim bu yıla kadar 17 yıl süresince gittikçe hekimi ve aile sağlığı çalışanlarını daha çok üzen, yoran, yıpratan bir sürece ilerlerken karşımızda hastalarla beraber çalışanları taraf haline, sanki bir savaşın tarafları haline getiren bir sürece doğru ilerlemekte. Birinci basamak bu ülkenin göz bebeğidir. Birinci basamak olmazsa üzerine hiçbir basamak olmaz. Özel hastaneler, devlet hastaneleri arasındaki sayısal uçurumların geldiği noktada yaşadıklarımızı, hepimiz maalesef bu yanlış, çirkin süreci hep beraber sizlerle beraber yaşıyoruz. Hekimler olarak, hekimlik andını da yapmış biz hekimler ve çalışanlarımızla beraber bu süreçten ciddi yıpranıyoruz, üzülüyoruz. Demek ki birinci basamağı ne kadar görmezden gelirseniz diğer basamaklar da bu ülkede aksar."

Sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı tarafından daha çok dinlenilmesi gerektiğini söyleyen TTB MYK üyesi Dr. Murat Erkan'da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Tabletleri Birliği olarak yaklaşık bir aydır bu yönetmelikle ilgili değerlendirmeleri ilk bu yönetmeliğin taslağının basına yansımasıyla birlikte yapmaktayız, değerlendirmekteyiz. Gelinen noktada da 17'ye yakın sağlık meslek örgütüyle birlikte bugün Türkiye'nin dört bir yanında bu eylemliliği gerçekleştirmek durumunda kaldık. Sağlık Bakanlığı çıkardığı bu ödeme ve performans yönetmeliğiyle gerçekten birinci basamağın içinde bulunduğu sorunların farkında olmadığını ifade etmiş oluyor. Ödeme ve performans dışında birinci basamağın yani sağlığın en temel noktasının hizmet alanının çok daha ciddi sorunları var. Bunu da en iyi bilen şu anda benim yanımda arkamda olan birlikte olduğumuz arkadaşlarımız. Hiçbirine danışılmadan, sorulmadan yapılan bu yönetmeliğe karşı bugün burada gösterilen tepkinin devam edeceğini ifade ediyorlar.  Aile hekimlerini ve sağlık çalışanlarını umarım Sağlık Bakanlığı, sayın bakanımız daha fazla dinler ve bu birinci basamakla ilgili sağlığın en temel  noktasıyla ilgili daha iyi hizmet verme anlamında ve ülkenin daha iyi noktada olmasını görmüş oluruz."

"Bize sorulmadan, bizden fikir alınmadan, sigma formülü denilen bir formülle maaşlarımızın verilmesi, hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerini kullanan Samsun Aile Hekimleri Eski başkanlarından Dr. Leyla Yüksel,"Bize rağmen bizsiz bu yönetmeliğin hiçbir şekilde hayata geçirilmemesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Politika, Samsun, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Aile Hekimliği Tepkisi - Son Dakika

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