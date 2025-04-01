Samsun'da Bayramda Müzeler Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Samsun'da Bayramda Müzeler Ziyaretçi Akınına Uğradı

Samsun\'da Bayramda Müzeler Ziyaretçi Akınına Uğradı

Samsun'da kültür turizmine yönelik artan ilgi, Bayram tatili boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerde yoğun ziyaretçi akınına neden oldu. Şehrin tarihini ve kültürel mirasını yansıtan farklı temalardaki müzeler, ziyaretçilerini ağırlıyor.

01.04.2025 17:06  Güncelleme: 17:12
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Samsun'da kültür turizmine ilgi her geçen gün artarken Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki müzelerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini fırsat bilenler birbirinden farklı temalardaki müzeleri ziyaret ederek şehrin tarihine ve kültürüne tanıklık ediyor.

Doğal güzelliklerinin yanında kültürel mirasıyla da ön plana çıkan Samsun, müze zenginliği ile de dikkat çekiyor. Birbirinden farklı temalardaki müzelerin 6'sı Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunuyor. Her yıl ziyaretçi sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki müzeler Ramazan Bayramı tatilinde de binlerce kişinin tercihi oldu. Kentin hafızasını yansıtan müzeleri ziyaret edenler şehrin tarihini, kültürünü ve sanatını tanıma fırsatı buluyor. Her müze farklı bir tema. Atatürk'ün 1919'da Samsun'a geldiği süreci yaşamak isteyenlerin tercihi Canik ilçesinde bulunan Bandırma Vapuru'nun bire bir replikası olan Bandırma Gemi Müzesi oluyor. Amazon kadınların yaşamına tanıklık etmek isteyenler Amazon Köyü Müzesi'ni, kurtuluşa giden süreci yaşamak isteyenler Havza'daki Atatürk Müzesi'ni ziyaret ediyor. Türkiye'nin ilk tütün müzesi olma özelliği taşıyan Bafra Tütün Müzesi ile Türkiye'nin ilk tematik mübadele müzesi olma özelliği taşıyan Alaçam Mübadele Müzesi de ilgililerini ağırlıyor. Bayram yoğunluğunun yaşandığı müzelerden biri de İlkadım ilçesinde bulunan Avrupa'nın en prestijli müzelerinden biri ödülüne sahip Samsun Kent Müzesi oluyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çok sayıda müzeye ev sahipliği yapan Samsun'umuz kültür turizminin en güzel örneklerini yansıtıyor. Kültür turizminin önemli argümanlarından biri olan müzelerimize ilgi de giderek artıyor" dedi.

Samsun'da kültür turizmine ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Halit Doğan, "Müzelerimiz şehrimizin ve insanımızın kültürel mirasını, tarihini ve sanatını koruyan mekanlar. Çok sayıda müzeye ev sahipliği yapan Samsun'umuz kültür turizminin en güzel örneklerini yansıtıyor. Kültür turizminin önemli argümanlarından biri olan müzelerimize ilgi de giderek artıyor. Bu bayram tatilinde de müzelerimiz çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Kültür turizminin can damarı müzelerimizin korunması, geliştirilmesi ve daha geniş kitlelerle buluşturulabilmesi adına bizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Bayramda Müzeler Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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