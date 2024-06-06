Samsun'da Bisiklet Turu Düzenlendi

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Samsun'un Atakum Belediyesi ve EKOBİD iş birliğiyle düzenlenen bisiklet turunda buluşan doğaseverler, Çobanlı İskelesi'nden Körfez Marina'ya kadar olan alanda pedal çevirdiler.

Atakum Belediyesi ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) iş birliğiyle '5 Haziran Dünya Çevre Günü' ve 'Çevre Haftası' dolayısıyla Çobanlı İskelesi'nden Körfez Marina'ya kadar olan alanda bisiklet turu gerçekleştirildi. 'Çeviriyoruz, Dönüştürüyoruz, Karbon Salmıyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinliğe, EKOBİD üyesi bisiklet sporcularının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Çobanlı İskelesi'nden eş zamanlı hareket eden doğa dostu bisikletliler, Körfez Mahallesi'nde bulunan Marina'ya kadar pedal çevirdiler. Çevreci hareket, turun gerçekleştirildiği güzergah boyunca vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın, çevre konusunda farkındalık oluşturacak etkinliklerin, hafta boyunca devam edeceğini belirterek, "Amacımız çevreye duyarlılığı artırmak. Bütün vatandaşlarımıza ekolojik ve temiz çevre bilincini aşılayıp, bu konuda katkı sağlamayı ve herkeste çevre bilincini geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Özcan Çoluk, etkinliğin ekolojik sorunlara dikkat çekmek için gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Etkinliğimizin temel amacı, dünyamızı içine alan iklim değişikliği ve onun etkileri konusunda bir farkındalık oluşturabilmek. En çevreci ulaşım araçlarından bisiklet, bunu anlatmanın en güzel araçlarından biri. Bu amaçla EKOBİD'le bugünkü etkinliğimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kuraklık ve çölleşmeye dikkat çekildi

EKOBİD Genel Sekreteri Abdurrahman Güner, bisiklet tutkunlarını anlamlı bir günde buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "1972 yılında Birleşmiş Milletler'in(BM) aldığı kararla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün Atakum Belediyesi ile bugüne anlam katmak ve farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledik. Bu yıl Çevre Haftası'nın teması, 'Kuraklık ve Çölleşme'. Bu konuda farkındalık uyandırmak adına, Çobanlı İskelesi'nden Körfez Marina'ya kadar sürüş gerçekleştirerek pedallaşlarımızla birlikte, bu anlamlı güne değer katmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN