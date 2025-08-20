Samsun'da Çocuk İşçiliğiyle Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun'da Çocuk İşçiliğiyle Mücadele

Samsun\'da Çocuk İşçiliğiyle Mücadele
20.08.2025 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ILO, Türkiye ve diğer kurumlar Samsun'da mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğini önlemek için toplandı.

Samsun'da mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla değerlendirildi.

ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, beraberindeki heyetle birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda; Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi(METİP) alanlarının altyapı ve üstyapı çalışmaları, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler ile il ve ilçelerdeki METİP koordinasyon kurullarının yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Çalışmalara; ILO Türkiye Kıdemli İdari İlişkiler Sorumlusu Houtan Houmayounpour, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzmanı Enis Şahbaz, Kıdemli Proje Koordinatörleri Ayşegül Özbek Kansu, Fatma Gelir Ünal, Çocuk İşçiliği Uzmanı Ala Yılmazsoy, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Burcu Kabil, İletişim Uzmanı Esra İzen, Proje Asistanı Ceren Berkkan ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yerel Yönetim, Politika, samsun, Eğitim, Yerel, Tarım, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Çocuk İşçiliğiyle Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:43:16. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Çocuk İşçiliğiyle Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.