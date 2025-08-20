Samsun\'da Çocuk İşçiliğiyle Mücadele

Samsun'da mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla değerlendirildi.

ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, beraberindeki heyetle birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda; Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi(METİP) alanlarının altyapı ve üstyapı çalışmaları, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler ile il ve ilçelerdeki METİP koordinasyon kurullarının yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Çalışmalara; ILO Türkiye Kıdemli İdari İlişkiler Sorumlusu Houtan Houmayounpour, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzmanı Enis Şahbaz, Kıdemli Proje Koordinatörleri Ayşegül Özbek Kansu, Fatma Gelir Ünal, Çocuk İşçiliği Uzmanı Ala Yılmazsoy, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Burcu Kabil, İletişim Uzmanı Esra İzen, Proje Asistanı Ceren Berkkan ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü de katıldı. - SAMSUN