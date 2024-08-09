Samsun'da Çöp Tesisi Planına Tepki

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'un İlkadım ilçesine yapılması planlanan çöp toplama katı atık tesisine, mahalle sakinleri tepki gösterdi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "2008'den beri bu mahalle ve çevre mahalleler çöp kokusuyla filtrasyon sistemi çalışmadığı için çöp kokusuyla maalesef baş başalar" dedi. Kadamut Mahallesi Muhtarı Samet Durmuş ise "Hizmet düşmanı değiliz, sadece nefes almak istiyoruz artık" ifadelerini kullandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde bulunan katı atık tesisine ek olarak 320 dönüm arazi üzerine yeniden yapılması planlanan çöp toplama katı atık tesisine CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Mahalle Muhtarı Samet Durmuş ve mahalle sakinleri tepki gösterdi.

"Kurtuluş yolu maalesef çöpe teslim olacak"

Murat Çan şunları söyledi:

"Şu anda Samsun İlkadım ilçesi Kadamut köyündeyiz. Hemen komşu mahallelerimiz Aşağıavdan, Çandır ve Gürgen Dağı mevkileri. Burası 2008 yılından itibaren Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ve İlkadım Belediyesi'nin katı atık çöp toplama tesisi olarak hizmet vermekte. Üç etaptan yıllar içerisinde doldukça devam ettirilmiş, büyütülmüş bir katı atık tesisi, çöp toplama merkezi. Son dönemde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden ilçe belediyesi, İlkadım Belediyesi atlanarak 1/5000'lik plan marifetiyle buranın tekrardan 320 dönüm alanın şu gördüğünüz bulunduğumuz yer dahil olmak üzere karşı yamaç dahil olmak üzere deniz manzaralı bir şekilde yine çöp toplama merkezine katılarak tesisin büyütülmesi planlamaktadır. Bu zamana kadar verimli bir şekilde işletilemeyen katı atık tesislerinin bundan sonra daha verimsiz işletileceği düşünülerek toplamın iki katından daha fazla büyütülme aşamasında. Kurtuluş yolun tarihi kurtuluş yolu üzerindeyiz. Bu yoldan atamız geçerek Anadolu'yu düşmandan temizlemek için büyük bir mücadele verdi. Ama verdiği mücadele maalesef bu alanı çöpe, deniz manzaralı bu alanı çöpe teslim etmekle sonuçlanacak gibi gözüküyor. Buna mahalleli direniyor, bizler de direniyoruz. Başka sorun, 2008'den beri bu mahalle ve çevre mahalleler çöp kokusuyla filtrasyon sistemi çalışmadığı için çöp kokusuyla maalesef baş başalar."

"Hizmet düşmanı değiliz, nefes almak istiyoruz artık"

Kadamut Mahallesi Muhtarı Samet Durmuş ise şunları söyledi:

"Bu sıkıntılı durumda yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim. Biz hizmet düşmanı değiliz sayın vekilim yani, gerçekten de nefes almak istiyoruz artık. Yaşamak istiyoruz burada, yaşam alanımız bir 50 yıl daha tamamıyla karartılacak. İlkadım'ın şehirleşeceği, yapılaşacağı alana çöp katı atık tesisiyle bizim önümüz kesiliyor. Bunun ekolojik denge açısından da bize zararı var bu işin. Biz tarım yapamıyoruz burada rekolteler düşük. Fındık üretiliyor, tamamı hastalıktan geçilmiyor. Bunların katma değeri de düştü artık. Hayvancılığa etkisi var. Zaten doğal olarak sokak hayvanlarının barınağı gibi şu anda."

"Katı atık tesisinin başka bir yere taşınması konusunda bir talepleri var"

Tekrar söz alan Samsun Milletvekili Murat Çan şu ifadeleri kullandı:

"Tesadüf değil mevsimin gereği şu anda fındık hasadı yapılıyor hemen komşu bahçede. Maalesef bu eğer hayata geçirilirse bu katı atık depolamanın genişletilmesi düşüncesi o fındık bahçesi de bu tesisin içinde kalacak ve tarım ekonomisine katkısı ortadan kalkmış olacak. Bu konuda Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz ve İlkadım Belediye Meclis üyemiz gerekli mücadeleyi bundan sonra da vermeye devam edecek. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarından alınan olur raporlarıyla, uygunluk raporlarıyla belediye meclisine getirilmiş ve ön kabulünde bir itiraz süreci yaşanmamış. Ancak özellikle ilçedeki Samsun merkezindeki sivil toplum kuruluşları, çevre platformları ve yörenin sakinleri özellikle bu fikre, bu plana, bu projeye başından sonuna kadar karşılar. Mevcut yapının daha etkin, daha verimli bir şekilde kullanılması durumunda Samsun'un ihtiyacına cevap verilebileceği düşünülmekte. Eğer cevap verilemiyorsa çöpün daha ileri bir yerde daha atıl durumdaki kamu arazilerinde değerlendirilmesi ve katı atık tesisinin oraya taşınması konusunda bir talepleri var. Şu anda bu konuyu konuşurken bile burada çöp dağının kokusu hepimizi rahatsız etmekte. Çevreye, doğaya, tarihe saygı duyan bir kamu belediyeciliği burada acilen ihtiyaç duyuyor."