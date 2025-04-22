Samsun'da Emek Örgütlerinden 1 Mayıs Mitingi Daveti - Son Dakika
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Samsun'da Emek Örgütlerinden 1 Mayıs Mitingi Daveti

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DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB ve diğer emek meslek örgütleri, 1 Mayıs mitingi için yaptıkları açıklamada, demokrasi, adalet ve emek haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, toplumun tüm kesimlerini mitinge katılmaya davet etti.

22.04.2025 00:17  Güncelleme: 05:52
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, Samsun Tabip Odası ve Birleşik Kamu-İş 1 Mayıs tertip komitesi bir araya gelerek 1 Mayıs mitingine davet çağrısı yaptı.

Samsun'da bir araya gelen emek meslek örgütleri 1 Mayıs'a davet çağrısı yaptı. 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı ve KESK dönem sözcüsü Uğurcan Albak yaptığı konuşmasında şöyle konuştu:

"Hepimizin yeni bir başlangıca olan ihtiyacının yakıcı hale geldiği, zorlu koşullardan geçiyoruz. Çünkü sadece emeğin, emekçilerin haklarının değil demokrasinin, adaletin, hukukun son kırıntılarının dahi hızla rafa kaldırıldığı bir ülke haline geliyoruz. Demokratik bir toplumun temeli olan seçme ve seçilme hakkına doğrudan müdahale edilerek halkın iradesi yok sayılıyor. Halkın iradesiyle seçilen yerel yöneticiler siyasi kararlarla görevden alınıyor. 23 yıldır ülkeyi yöneten iktidar sırf kendisi gibi düşünmediği, politikalarına rıza göstermediği için öğrencisinden gazetecisine,  belediye başkanından sendikacısına, aile içine hapsedilmeye çalışılan kadınlara kadar her kesime adeta savaş açıyor. Yalnızca belli kesimlere değil, tüm topluma yönelmiş açık bir tehdit haline gelmiş durumda.  Nitekim ülke öyle bir hale geldi ki gözaltı ve tutuklama furyası sokak röportajında konuşan vatandaşlardan, falcılara kadar uzanıyor. Kısacası düşünce ve ifade özgürlüğünden toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına, seçme ve seçilme hakkından haber alma hakkına kadar en temel hakları içeren çember ülkeyi yönetenler eliyle gittikçe daraltılıyor. Tüm toplum nefessiz bırakılıyor."

DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, Samsun Tabip Odası ve Birleşik Kamu-İş 1 Mayıs Tertip Komitesi, adına konuşan Uğurcan Albak ise şu ifadeleri kullandı:

"Emeğin sömürülmediği, yüzde 1'in değil yüzde 99'un mutlu yaşadığı, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin ve gelirinin olduğu, sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, krizlerin faturasının emekçilere yıkılmadığı, vergide adalet için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alındığı, temel tüketim maddelerinde dolaylı vergilerin sıfıra indirildiği, tüm emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylık verildiği, torpilin, kayırmanın kapısını sonuna kadar açan mülakat sisteminin kaldırıldığı, liyakat ve kariyerin esas alındığı, kamuda evrensel sendikal normlara uygun, grevli toplu sözleşme hakkımızı teminat altına alan, hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasını merkezine alan demokratik bir sendika yasasının hayata geçirildiği, haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen KHK'lıların işine geri döndüğü, kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı haksızlığa uğramadığı, kadınları aile içinde tanımlayan,  bedenine ve emeğine saldıran politikaların son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptal edildiği, 190 sayılı ILO sözleşmesinin imzalandığı, düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin cezalandırılmadığı, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu, halk iradesinin yok sayılmadığı, çocuklarımızın okula aç gitmediği, MESEM projesi adı altında çocuk işçi haline getirilmediği, ÇEDES projesiyle laik ve bilimsel eğitimden mahrum bırakılmadığı, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin, hakim olduğu bir dünya ve ülke için yaşasın 1 Mayıs diyoruz. Yaşasın birliğimiz mücadelemiz dayanışmamız diyoruz."

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Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Demokrasi, Politika, 1 Mayıs, Samsun, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Emek Örgütlerinden 1 Mayıs Mitingi Daveti - Son Dakika

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